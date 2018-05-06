Survivor'da eleme adayları kimler? (5 Mayıs 2018) Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?



ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU



MERVE AYDIN KİMDİR?



ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?



YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MOR ODA ÜNLÜLER TAKIMININ

Haber Merkezi

Survivor hız kesmeden devam ediyor. Büyük bir mücadeleye sahne olan oyunlarda Baraka ve Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.Mor Oda için oynanan oyunu ve Yemek oyununu Ünlüler kazandı. Haftanın ilk Dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayları Merve ve Elif oldu.Survivor 2018'de yarışacak isimlerden Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır.2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Şadoğlu geçen sene Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışmıştı.Survivor 2018'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan oyununu Gönüllüler 10 - 7'lik skorla kazandı.7-7 eşitlikle girilen oyunda Gönüllüler'den Nagihan'la, Ünlüler'den Sema karşı karşıya geldi. Başa baş geçen oyunda Nagihan kazandı ve takımına kritik bir sayı kazandırdı. Ardından Hakan'la Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. Hakan üst üste başarılı atışlar yaptı ve oyunu kazandı. Skoru 9-7'ye getiren Gönüllüler takımında moraller çok yükseldi.Gönüllülerin maç sayısına Damla çıktı. Damla'nın rakibi ise Merve oldu. Çekişmeli geçen mücadelede Damla, Merve'den bir atış daha iyi yaptı ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.Dün akşam yapılan baraka oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Yarışmacılar bu sefer çok zorlu bir parkurda veya engelden geçerek yarışmadı.Her şey atışlara bağlıydı. Atışlarda ise Gönüllüler'in bariz üstünlüğü vardı. Oyun sonunda ise skor 10'a 6 Gönüllüler lehineydi.İki takım ikinci oyunda muazam bir yemek ödülü için yarıştı. Ödülü gören herkes sevinç çığlığı attı. Yemek ödülü tas kebabı ve patetes püresiydi.Oyunun ortalarına kadar mücade başa baş gidiyordu. Sonradan Ünlüler takımı atağa geçip sayıları art arda aldı. Oyun sonunda gülen taraf Ünlüler takımı oldu.Dün akşam yapılan oyun sonrasında gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak Mor odanının tadını çıkardılar.