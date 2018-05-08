Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018)



İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Survivor'da Turabi gözyaşlarına engel olamadı

Haber Merkezi

Survivor 2018 kaldığı yerden devam ediyor. Birleşme partisine kısa bir süre kala dün yayınlanan bölümde Elif adaya veda eden isim olmuştu. Yarışmacılar bugün iletişim ödülünü kazanabilmek için tüm kozlarını ortaya koydu.İletişim oyununa geçtiğimiz hafta iki dokunulmazlık oyunu da kazanan Gönüllüler hızlı başladı ve skoru 7-4'e getirdi. Daha sonra Ünlüler toparlanarak ödülü kazanmak için büyük çaba sarf etti ve oyunda eşitliği sağladı.Adem'in Hakan'a karşı olan mücadelesinde gülen taraf Adem oldu ve skoru 7-7'ye getirdi. Fakat Gönüllüler rakibine başka fırsat vermedi. Gönüllüler Hilmi Cem, Nagihan ve Hakan'la peş peşe sayılar kazanarak İletişim oyunundan 10-7'lik skorla ödülün sahibi oldu.ise kazanan takım Anneler Günü'ne özel annesinin Anneler Günü'nü kutlama imkanı kazandı.İletişim oyununu kaybeden Ünlülerde oyun sonrası Turabi, Anıl'a tepki gösterdi. Turabi kendisinin hiçbir iletişim oyununda sevinç gösterisinde bulunmadığını söylerek herkesten aynı nezaketi bekliyorum dedi. Ödülü kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Turabi gözyaşlarına hakim olamadı.