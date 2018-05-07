Survivor'da kim elendi? (7 Mayıs 2018 Survivor'da elenen isim belli oldu)



ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



ZORLU PARKUR



İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haber Merkezi

Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 10-7 kazandı.Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayları yapılan konsey sonrasıveolmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu yine kaybeden Ünlüler'de eleme adayıoldu. Böylece birleşme haftası öncesinde tüm eleme adayları Ünlüler takımından oldu. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Şadoğlu geçen sene Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışmıştı.Birleşme haftası öncesi yapılan dokunulmazlık oyunları iki takım için de hayati bir önemi sahip. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler, Ünlülere göre daha moralli geldiler oyuna ama Ünlüler oyuna çok hızlı başladı.Haftanın ikinci Dokunulmazlık oyununu şöyle; Parkura başlayan yarışmacılar çekiçlerle seramikler kırıldı. Suya düşen semboller yarışmacılar tarafından alındı ve yarışmacılar tekrar seramikleri düşürdükleri yere çıktı. İkinci seramik de kırıldı ve alınan sembolle bitiş noktasına gelindi. Finalde çekiçle 3 seramiği kıran yarışmacı takımına sayıyı kazandırdı.Zorlu bir parkuru geride bırakan takımlar son olarak atışlarla seramikleri devirmeye çalıştılar. Ünlüler oyuna çok iyi başladı ve skor 5-2'ye getirdi fakat daha sonra Gönüllüler atak yaparak skoru eşitledi. Ünlüler takımından Merve, Damla'yı yenerek takımını tekrar öne geçirdi. Daha sonra Gönüllüler atak yaptı ve Hakan, Nagihan ve Anıl'ın sayılarıyla öne geçti. Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler 10-7'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanmış oldu.Survivor 2018'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan oyununu Gönüllüler 10 - 7'lik skorla kazanmıştı7-7 eşitlikle girilen oyunda Gönüllüler'den Nagihan'la, Ünlüler'den Sema karşı karşıya geldi. Başa baş geçen oyunda Nagihan kazandı ve takımına kritik bir sayı kazandırdı. Ardından Hakan'la Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. Hakan üst üste başarılı atışlar yaptı ve oyunu kazandı. Skoru 9-7'ye getiren Gönüllüler takımında moraller çok yükseldi.Gönüllülerin maç sayısına Damla çıktı. Damla'nın rakibi ise Merve oldu. Çekişmeli geçen mücadelede Damla, Merve'den bir atış daha iyi yaptı ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.