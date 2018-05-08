Survivor'da kim elendi? (8 Mayıs 2018) 66. yeni bölüm fragmanı

Acun Ilıcalı birleşme partisi sürprizini açıkladı

Akın Güler

Pazartesi günleri Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor son bölümde Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. PekiBu hafta iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçların ardından Ünlüler'de ilk eleme adayları Elif ile Merve olmuştu. İkinci gün yapılan konseyde ise üçüncü eleme adayı Turabi oldu. Dün yapılan konseyde en az SMS oyu alan Elif oldu ve yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.Survivor'da kazanan takımın yüz,vücut ve el bakım ile etli yemek kazanacağı karşılaşmaya Ünlüler takımı çok iyi başladı. Oyun sonunda gülen taraf 10'a42lük skorla Ünlüler takımı oldu.Ünlüler ve Gönüllüler dün eleme öncesi baraka oyununa çıktılar. Nefeslerin tutulduğu yarışma kıran kırana geçti sayı bir Ünlüler'e bir Gönüllüler'e gitti. Oyunun sonuna 9-9'luk eşitlikle girildi. Bayrak yarışında kazanan taraf ise Gönüllüler oldu.İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, konseyde Turabi'nin ismini eleme potasına çıkarmıştı. Turabi, bu gelişme sonrası tüm arkadaşlarına tavır aldı. Ödül oyununda toplantıya bile katılmayan Turabi'ye takım arkadaşları tek tek eleştiride bulundu.Survivor 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler takımının tamamı Turabi'ye cephe alıyorlar. Tüm takım Turabi'yi eleştiri yağmuruna tutuyor Adem'in söylediği "Şeytanlık yapmayı biliyorsan, taşlanınca da şikayet etmeyeceksin." diyerek Turabi'ye ağır bir gönderme yapıyor.İki takım bu akşiam ödül oyununa çıkacaklar. Oyun iletişim oyunu... Kazanan takım annesinin Anneler Günü'nü telefonda kutlayacak. Bu yüzden tüm yarışmacılar canla başla mücadele ediyorlar. Oyun esnasında ise Turabi ile Anıl arasında büyük tartışma çıkıyor.