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Survivor'da Nihat Doğan'ın hareketleri kahkahaya boğdu!

Dokunulmazlık oyununda Nihat Doğan kazandığını sandı, herkesi kahkahaya boğdu
 

Survivor'da Nihat Doğan'ın hareketleri kahkahaya boğdu!
'Survivor 2018'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Gönüllüler takımından İpek Yaşar-Anıl Berk Baki ile All Star'dan Sema Aydemir-Nihat Doğan karşı karşıya geldiği mücadele dikkati çekti.

Gönüllüler, sayı alınca oyun alanından çekildi. Mücadelenin devam ettiğini zanneden Nihat Doğan ise kovayı düşürünce kazandığını düşünüp büyük sevinç yaşadı. Bu esnada oyun alanında ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, "Nihat kazandım zannediyor. Survivor'da gördüğüm en ilginç kazanamama sahnesi bu oldu. Nihat Doğan kazandım zanneti ama karşı tarafta tutan yoktu" ifadelerini kullandı.  


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