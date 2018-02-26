Survivor'da Nihat Doğan'ın hareketleri kahkahaya boğdu!

Büşra Kamış

'Survivor 2018'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Gönüllüler takımından İpek Yaşar-Anıl Berk Baki ile All Star'dan Sema Aydemir-Nihat Doğan karşı karşıya geldiği mücadele dikkati çekti.Gönüllüler, sayı alınca oyun alanından çekildi. Mücadelenin devam ettiğini zanneden Nihat Doğan ise kovayı düşürünce kazandığını düşünüp büyük sevinç yaşadı. Bu esnada oyun alanında ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.Acun Ilıcalı, "Nihat kazandım zannediyor. Survivor'da gördüğüm en ilginç kazanamama sahnesi bu oldu. Nihat Doğan kazandım zanneti ama karşı tarafta tutan yoktu" ifadelerini kullandı.