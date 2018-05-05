Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)

Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı



GERİLİM!

İdil Janet Demiray

TV 8'in sevilen yarışmasın'ın son bölümü yine çekişmeliydi. Takımlar üdülü yemek olan oyunu kazanmak için büyük mücadele gösterdi.Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu kez tas kebabı ve patates püresi için yarıştılar. Kazanan takım Ünlüler oldu. Ödül oyununu kazanarak mor odaya gitme hakkı kazanan Ünlüler takımı, nefis ödülün tadını çıkardı.ile yaşadıkları gerilimden sonra konuşan, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde diye huzursuzluğu açıkladı. Ancak'nun sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil.ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan'Ben Nagihan'la hiçbir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yaptı.