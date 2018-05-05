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Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)

Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler yemek oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleleri kazanmayı başaran ekip, mor adada muhteşem yemeklerin tadını çıkardı
 

Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)
TV 8'in sevilen yarışmasın Survivor'ın son bölümü yine çekişmeliydi. Takımlar üdülü yemek olan oyunu kazanmak için büyük mücadele gösterdi.

Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu kez tas kebabı ve patates püresi için yarıştılar. Kazanan takım Ünlüler oldu. Ödül oyununu kazanarak mor odaya gitme hakkı kazanan Ünlüler takımı, nefis ödülün tadını çıkardı.





Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandıSurvivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı


GERİLİM!


Hakan Hatipoğlu ile yaşadıkları gerilimden sonra konuşan Nagihan Karadere, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde diye huzursuzluğu açıkladı. Ancak Hakan Hatipoğlu'nun sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil.

Nagihan Karadere ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan Hakan Hatipoğlu 'Ben Nagihan'la hiçbir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yaptı.


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