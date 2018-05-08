Survivor'da Turabi gözyaşlarına engel olamadı

Survivor'da kim elendi? (8 Mayıs 2018) 66. yeni bölüm fragmanı

Acun Ilıcalı birleşme partisi sürprizini açıkladı

Akın Güler

Survivor'da son bölümlerde Turabi krizi yaşanıyor. Geçen hafta Anıl ve Hakan'a küfür edip 5 oyun ceza alan ve ödüllerden yararlanamayıp deyim yerindeyse sürgün hayatı geçiren Turabi, bu sefer de takım arkadaşlarına cephe aldı.Son konseyde bütün takım arakadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, adada ve oyunlarda yalnız takılarak yeni bir strateji uyguladı. Diğer yarışmacılar ise Turabi'yi eleştiri yağmuruna tuttu.Yeni bölümle birlikte çok farklı bir Turabi karşımıza çıkıyor. İki takım bu akşam ödül oyununa çıkıyor. Oyun iletişim oyunu... Kazanan takım annesinin, Anneler Günü'nü telefonda kutlayacak. Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor.Ödülün çok anlamlı olması yarışmacıların sinirlerini de geriyor. Herkes annesiyle telefonda konuşmak isterken oyuna da çok hırslı başlıyorlar. Oyun esnasında ise Turabi ile Anıl arasında büyük tartışma çıkıyor. Turabi "Sakın bir daha bizim tarafa hareket yapma, haddini bil" diyerek Anıl'ı uyarırken, Anıl ise "Sen kim oluyorsun da bana haddimi bildiriyorsun!" diye bağırmaya başlıyor.