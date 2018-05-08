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Survivor'da Turabi gözyaşlarına engel olamadı

Survivor'da Turabi son zamanların en çok konuşulan ismi durumunda... Agresif ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle zaman zaman başına dert açan Turabi Çamkıran bu sefer karşımıza gözü yaşlı bir şekilde çıkıyor.
 

08 Mayıs 2018, Salı 12:45
Survivor'da Turabi gözyaşlarına engel olamadı
Survivor'da son bölümlerde Turabi krizi yaşanıyor. Geçen hafta Anıl ve Hakan'a küfür edip 5 oyun ceza alan ve ödüllerden yararlanamayıp deyim yerindeyse sürgün hayatı geçiren Turabi, bu sefer de takım arkadaşlarına cephe aldı.

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Son konseyde bütün takım arakadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, adada ve oyunlarda yalnız takılarak yeni bir strateji uyguladı. Diğer yarışmacılar ise Turabi'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

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FARKLI BİR TURABİ KARŞIMIZDA

Yeni bölümle birlikte çok farklı bir Turabi karşımıza çıkıyor. İki takım bu akşam ödül oyununa çıkıyor. Oyun iletişim oyunu... Kazanan takım annesinin, Anneler Günü'nü telefonda kutlayacak. Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor.



TURABİ ANIL TARTIŞMASI

Ödülün çok anlamlı olması yarışmacıların sinirlerini de geriyor. Herkes annesiyle telefonda konuşmak isterken oyuna da çok hırslı başlıyorlar. Oyun esnasında ise Turabi ile Anıl arasında büyük tartışma çıkıyor. Turabi "Sakın bir daha bizim tarafa hareket yapma, haddini bil" diyerek Anıl'ı uyarırken, Anıl ise "Sen kim oluyorsun da bana haddimi bildiriyorsun!" diye bağırmaya başlıyor.


 


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