Survivor'da yarışan Nihat Doğan'a kötü haber! Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümünde davayı kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ailesini ziyarete gitti

"SORUMLULUK KENDİSİDİR"

"ŞUURSUZ!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgecan Aslan için anma mesajı

Özgecan Aslan katliamının ardından 2 yıl geçti acısı dinmedi

Çiğdem Saltık

, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürüve'a tazminat davası açmıştı. Gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım."İki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar'ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.'ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet'i atmıştı:"Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın.", sunucusu oldukları "" isimli programda türkücüyü, 'Şuursuz', 'Beyin süzgeci yok', 'Akıl tutulması yaşıyor' diye eleştirmişti.