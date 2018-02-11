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Survivor'da yarışan Nihat Doğan'a kötü haber! Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümünde davayı kaybetti

Survivor'a giden Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından söylediği sözler için 2 gazeteci tarafından sertçe eleştirilmişti. Gazetecileri mahkemeye veren Nihat Doğan, davayı kaybetti

11 Şubat 2018, Pazar 13:40
Survivor'da yarışan Nihat Doğan'a kötü haber! Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümünde davayı kaybetti
Nihat Doğan, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açmıştı. Gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım."

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"SORUMLULUK KENDİSİDİR"

İki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar'ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.

"ŞUURSUZ!"

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet'i atmıştı:

"Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın."



Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, sunucusu oldukları "İkinci Sayfa" isimli programda türkücüyü, 'Şuursuz', 'Beyin süzgeci yok', 'Akıl tutulması yaşıyor' diye eleştirmişti.

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