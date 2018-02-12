Survivor'da yeni dönem: Açlık butonu!

SURVİVOR 2018'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

SURVİVOR 2018 2. BÖLÜM ÖDÜL OYUNU



İşte merakla beklenen yarışmadaki eşleşmeler ve kazananlar;

Elif Bayram

ikinci bölümünde dün akşam büyük bir mücadele yaşandı. Büyük bir merakla araştırılan 'Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?' sorusunun cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın geçen sezonlardan farklı bir şekilde ödül oyununda bir ilki duyurmasının ardından ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...Açlık butonu için yarışan takımlar, hafta içerisinde en aç olduğu dönemlerde bu butona basarak karınlarını doyurabilme hakkı kazandı. Bisküvi veren buton, sadece oy çokluğuyla kullanılabilecek. Labut devirme oyunu ise oyuncuları beklenenden çok daha fazla zorladı. Bisküvi veren açlık butonu için 150 metrelik parkurun sonunda labutlarla karşılaşan oyuncular, olabilecek en kısa zaman içinde en çok labutu devirmek için büyük bir efor sarfetti.Bu oyunda Gönüllüler takımı oyunun başında açtığı fark sayesinde oyunu kazandı ve bisküvinin tadını doyasıya çıkardı.Büyük bir mücadeleye sahne olan oyun sonrası Gönüllüler takımı, iyi başladığı oyunu 10-7 gibi bir skorla kazanmayı başardı.Dün akşam Survivor 2018 2. bölümü bu ödül oyunuyla ekranlara geldi. İzlemek için aşağıda bulunan ekrana tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz.Murat-Melih (Melih ile Gönüllüler)Damla-Yağmur (Damla ile All-Star)Ümit Karan-Anıl (Anıl ile Gönüllüler)Merve-Funda (Funda ile Gönüllüler)Adem-Hakan (Hakan ile Gönüllüler)Sema-Nevin (Nevin ile Gönüllüler)Hilmi Cem-Ramazan (Hilmi Cem ile All-Star)Nagihan-Gizem (Gizem ile Gönüllüler)Nihat-Marcus (Marcus ile Gönüllüler)Gamze-Sahra (Sahra ile All-Star)Turabi-Cumali (Turabi ile All-Star)Damla-Gizem (Gizem ile Gönüllüler)Hilmi Cem-Marcus (Hilmi Cem ile All-Star)Merve-Gamze (Merve ile All-Star)Adem-Anıl (Adem ile All-Star)Sahra-Nevin (Nevin ile Gönüllüler)Nihat-Melih (Melih ile Gönüllüler)