Survivor'daki kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı

TURABİ ÇİLEDEN ÇIKTI

RUMEN TAKIMI İLE KAVGA ÇIKTI

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Çiğdem Saltık

'deilebirbirine girdi.nın kavgayı ayırmaya çalışması sonuç vermedi. Birbirlerine tekme atıp itişen iki yarışmacı, yerden aldıkları kumları birbirine attı.TV8 ekranlarının sevilen yarışması'da,ekibi ikinci keztakımı ile karşı karşıya geldi.oyunda yenilince deviremediği labututakımından bir yarışmacı devirdi. Bu hareketin üzerineçileden çıktı.takımındaki yarışmacının yaptığı hareket sonrası, rakibine kum fırlattı. Bunun üzerinetakımıile kavga etti. Oyun sonrası açıklama yapan"Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz." diyerek her iki takımı da uyardı.