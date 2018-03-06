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Survivor'daki kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de Türkiye-Romanya mücadelesinde Turabi ile Kirita arasında çıkan kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı

06 Mart 2018, Salı 09:48
Survivor'daki kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı
Survivor 2018'de Kirita ile Turabi birbirine girdi. Acun Ilıcalı'nın kavgayı ayırmaya çalışması sonuç vermedi. Birbirlerine tekme atıp itişen iki yarışmacı, yerden aldıkları kumları birbirine attı.

TURABİ ÇİLEDEN ÇIKTI

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da, All Star ekibi ikinci kez Rumen takımı ile karşı karşıya geldi. Turabi oyunda yenilince deviremediği labutu Rumen takımından bir yarışmacı devirdi. Bu hareketin üzerine Turabi çileden çıktı.

RUMEN TAKIMI İLE KAVGA ÇIKTI

Rumen takımındaki yarışmacının yaptığı hareket sonrası Turabi, rakibine kum fırlattı. Bunun üzerine Rumen takımı Turabi ile kavga etti. Oyun sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı "Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz." diyerek her iki takımı da uyardı.

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