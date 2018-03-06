Survivor'daki kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018
'de Kirita
ile Turabi
birbirine girdi. Acun Ilıcalı'
nın kavgayı ayırmaya çalışması sonuç vermedi. Birbirlerine tekme atıp itişen iki yarışmacı, yerden aldıkları kumları birbirine attı.
TURABİ ÇİLEDEN ÇIKTI
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor
'da, All Star
ekibi ikinci kez Rumen
takımı ile karşı karşıya geldi. Turabi
oyunda yenilince deviremediği labutu Rumen
takımından bir yarışmacı devirdi. Bu hareketin üzerine Turabi
çileden çıktı.
RUMEN TAKIMI İLE KAVGA ÇIKTI
Rumen
takımındaki yarışmacının yaptığı hareket sonrası Turabi
, rakibine kum fırlattı. Bunun üzerine Rumen
takımı Turabi
ile kavga etti. Oyun sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı
"Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz." diyerek her iki takımı da uyardı.
İŞTE O ANLAR:
Survivor 2018 Türkiye Romanya rövanş maçını kim kazandı?
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor Nihat Doğan oyunda diskalifiye oldu!
Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir? (Survivor İpek elendi mi?)
Çiğdem Saltık