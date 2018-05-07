Survivor Damla Can, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın arkadaşı mı?

Survivor hakkında sosyal medyadan sık sorulan soruları ve merak edilenleri Acun Ilıcalı canlı yayında cevapladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Survivor eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) 65. yeni bölüm fragmanı izle

BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK İSİMLER

Oyuncu İbrahim Büyükak, Nurdan Beşen ile evlendi

Aleyna Tilki'den büyük ayıp

YORUMLAR HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER

DAMLA, ŞEYMA SUBAŞI'NIN ARKADAŞI MI?

Survivor Damla'nın Instagram paylaşımları

SEMA VE NAGİHAN'IN EL SAKATLIKLARI

ADALAR BİRLEŞMEYECEK

HASTANEYE GİTTİKLERİNDE ÖDÜLDEN YARARLANAMIYORLAR MI?

"HER KARARIMIZ DOĞRU DEĞİL"

TOPLU SMS SİSTEM

Çiğdem Saltık

"Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağımı söylemiştim. 30 bin soru geldi. Bunların arasında 70-80 tanesini cevaplayacağım. Seyircilerimiz bunun cevabını çok iyi biliyor. Yarışmacıların arasındaki dengesizlikten dolayı. Bu sene bir konsept denedik. Bundan 10 sene önce Fenerbahçe-Galatasaray yapmıştık. Tutmadı. Yenilikler yapmaya çalıştık. All Star karşısında Gönüllüler bize heyecan verdi. Planladığımız gibi olmadı. Bir takım devamlı yenmeye başladı. Burada bir ümitsizlik gördük. Bizim bu duruma bir şey yapmamamız duruma müdahale edemediğimiz gösterdi.""Birincisi takımların DNA'sını bozmayalım dedik. Karman çorman iki takım olmasın istedik. İki isim olması gerekiyordu. Ünlüler-Gönüllüler yaptık. Eski ünlüler ve eski gönüllüleri ayırdık. Ünlüler tarafına zayıf bir yarışymacı koyup, takımı aşağıya çekmek istemedik. Mustafa Kemal de oraya geçince parladı.""Seyircilerimizden şunu rica ediyorum. İş fanatizme dönmüş durumda. Bizim yorumcularımız kimseyi tanımıyor. Yorumcu seyircinin dediğini mi yapsın? Hata yapıyorlarsa da haftada 15 saat yayına çıkıyorlar. Fanatizm iyi değil. Şuur kapanması olmaması lazım. İlgi göstermek, ciddi şekilde takip etmek güzel. Oradaki kardeşlerimizin yaşı da küçük. Onların heyecanını da anlıyorum. Bazen komik şeyler yazıyorlar. 3 sene önce ne yaptığımı yazıyorlar. '2015'te Semih kalan oyların tamamını açmanı istemişti, kabul etmemiştin. Turabi isteyince açtın' diyor. Negatif bir şey yazıldığı zaman benim moralim bozulmuyor. Gülümsüyorum. Çok hassas konular dışında elbette. Hayatımda kimseye dava açmışlığım yoktur. eksisozluk'te Survivor'a ilgi duyan bir grup var. Onları takip ediyorum.""Puzzle koysak 'Adem yapmasın' diyen oluyor. Havuz koyduğumuz zaman 'Gönüllüler kazansın' diye oluyor. İki taraftan 2 aday çıkması bizim için daha iyi değil mi? Son parkur havuzdu. Biri bize anlatsın o zaman. Biz neden havuz koyuyoruz? Parkurlar 15 gün önceden hazırlanıyor. Birisinin kazanması bize ne avantajı olabilir. Arkadaşın diyorsanız? Benim arkadaşlarım daha bir şey kazanmadı. Ben rap hastasıyım. O Ses'te bir tane rapci kazanmadı. Adem derseniz yazın beraberdik. Hilmi Cem, dizisini bırakıp geldi. Burada ne dönüyor olabilir.dediler. Arkadaşı olsa ne olur. Zaten tanışmıyor.İlk hafta elendi adam."''Survivor'da kimsenin hayatını riske edemeyiz. Kendini iyi hissetmeyen yarışmacıyı oynatmayız. Doktor 'bir şey yok' dese de oynatmayız. Bu arkadaşlarımızın canı bize emanet, neden riske atayım. Yarışmacının kendi tercihi. Birinin sol eli diğerinin sağ eli sakat. Nagihan'ın oynaması çok normal. Sema çatlak elle oynuyor. Sema'nın eli iyileşmediği için alçıya alındı.""Adalar birleşme partisinden sonra birleşmeyecek. Şu andaki sayılar buna müsait değil. Ancak adalar birleştikten sonra konforlu baraka ödülü olacak.""Hastanede gıda takviyesi yapılıyor. Adadaki erzağını yiyemediği için meyve tabağı gibi takviyeler yapılıyor.""Programın DNA'sı sürprizlerin olması. Onun güzelliği de o. Ben kararları tek başıma almıyorum. 7-8 kişilikkuruluyla birlikte karar alıyoruz. Yapım ekibi oturup karar alıyor. Her kararımız doğru değil elbette hata yapıyoruz. Geçen seneye kadar Yunanistan'da Survivor yoktu. Yunanistan'da 60 share aldı. Yaptığımız ürün ortada. Türkiye'de izleyenler Türkleri uyutuyor diye düşünmesin. Dünya izliyor, beğeniyor. Bir eğlence programı yapıyoruz. Amacımız sporu teşvik etmek. Topluma zarar verdiğim yayınlan olduğunu düşündüğüm oldu. Türkiye'nin en çok izlene programı olan Survivor'ın ana teması spor değil mi? Bana mesajlar geliyor, 'Çocuklar Survivor parkuru koydu yarışıyor' diye. Bu güzel bir şey değil mi?""Başta, iki dokunulmazlığın olmamasının nedeni adalet içindi. Ünlüler ile gönüllülerin başlangıçta aynı SMS oylamasına çıkması adaletli olmayacaktı. İki dokunulmazlığın belli bir yerden sonra olmasının nedeni 2 aydan fazla zaman geçmiş olması. Bu ne demek. Artık yarışmacılar seyirciye kendisine kabul ettirmiş. Yarışmacının hak ettiği bir oy var. O hafta ters duruma düşüp iki ayı kaybetmemem lazım. Ben o hafta akşam üstü funlarım dışarıda. Ben de biriyle o gün inatlaşıyorum. İki duygusal bir laf, inatlaşma oylamayı değiştirebilir. Uzun vadede herkesin oy değerinin ortaya çıkması gerektiği bir dönemdeyiz. Yarışmacıların hakkaniyetini korumak istiyoruz. İkinci büyük oylama Dominik'te olacak."