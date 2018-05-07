Survivor Damla Can, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın arkadaşı mı?

Survivor hakkında sosyal medyadan sık sorulan soruları ve merak edilenleri Acun Ilıcalı canlı yayında cevapladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağımı söylemiştim. 30 bin soru geldi. Bunların arasında 70-80 tanesini cevaplayacağım. Seyircilerimiz bunun cevabını çok iyi biliyor. Yarışmacıların arasındaki dengesizlikten dolayı. Bu sene bir konsept denedik. Bundan 10 sene önce Fenerbahçe-Galatasaray yapmıştık. Tutmadı. Yenilikler yapmaya çalıştık. All Star karşısında Gönüllüler bize heyecan verdi. Planladığımız gibi olmadı. Bir takım devamlı yenmeye başladı. Burada bir ümitsizlik gördük. Bizim bu duruma bir şey yapmamamız duruma müdahale edemediğimiz gösterdi."
Survivor eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) 65. yeni bölüm fragmanı izle
BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK İSİMLER
"Birincisi takımların DNA'sını bozmayalım dedik. Karman çorman iki takım olmasın istedik. İki isim olması gerekiyordu. Ünlüler-Gönüllüler yaptık. Eski ünlüler ve eski gönüllüleri ayırdık. Ünlüler tarafına zayıf bir yarışymacı koyup, takımı aşağıya çekmek istemedik. Mustafa Kemal de oraya geçince parladı."
"Birleşmeye Aleyna Tilki, İbrahim Büyükak gelecek."
Oyuncu İbrahim Büyükak, Nurdan Beşen ile evlendi
Aleyna Tilki'den büyük ayıp
YORUMLAR HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER
"Seyircilerimizden şunu rica ediyorum. İş fanatizme dönmüş durumda. Bizim yorumcularımız kimseyi tanımıyor. Yorumcu seyircinin dediğini mi yapsın? Hata yapıyorlarsa da haftada 15 saat yayına çıkıyorlar. Fanatizm iyi değil. Şuur kapanması olmaması lazım. İlgi göstermek, ciddi şekilde takip etmek güzel. Oradaki kardeşlerimizin yaşı da küçük. Onların heyecanını da anlıyorum. Bazen komik şeyler yazıyorlar. 3 sene önce ne yaptığımı yazıyorlar. '2015'te Semih kalan oyların tamamını açmanı istemişti, kabul etmemiştin. Turabi isteyince açtın' diyor. Negatif bir şey yazıldığı zaman benim moralim bozulmuyor. Gülümsüyorum. Çok hassas konular dışında elbette. Hayatımda kimseye dava açmışlığım yoktur. eksisozluk'te Survivor'a ilgi duyan bir grup var. Onları takip ediyorum."
DAMLA, ŞEYMA SUBAŞI'NIN ARKADAŞI MI?
"Puzzle koysak 'Adem yapmasın' diyen oluyor. Havuz koyduğumuz zaman 'Gönüllüler kazansın' diye oluyor. İki taraftan 2 aday çıkması bizim için daha iyi değil mi? Son parkur havuzdu. Biri bize anlatsın o zaman. Biz neden havuz koyuyoruz? Parkurlar 15 gün önceden hazırlanıyor. Birisinin kazanması bize ne avantajı olabilir. Arkadaşın diyorsanız? Benim arkadaşlarım daha bir şey kazanmadı. Ben rap hastasıyım. O Ses'te bir tane rapci kazanmadı. Adem derseniz yazın beraberdik. Hilmi Cem, dizisini bırakıp geldi. Burada ne dönüyor olabilir. 'Damla Şeyma'nın arkadaşı'
dediler. Arkadaşı olsa ne olur. Zaten tanışmıyor. Şeyma'nın tek tandığı Marcus'tu.
İlk hafta elendi adam."
Survivor Damla'nın Instagram paylaşımları
SEMA VE NAGİHAN'IN EL SAKATLIKLARI
''Survivor'da kimsenin hayatını riske edemeyiz. Kendini iyi hissetmeyen yarışmacıyı oynatmayız. Doktor 'bir şey yok' dese de oynatmayız. Bu arkadaşlarımızın canı bize emanet, neden riske atayım. Yarışmacının kendi tercihi. Birinin sol eli diğerinin sağ eli sakat. Nagihan'ın oynaması çok normal. Sema çatlak elle oynuyor. Sema'nın eli iyileşmediği için alçıya alındı."
ADALAR BİRLEŞMEYECEK
"Adalar birleşme partisinden sonra birleşmeyecek. Şu andaki sayılar buna müsait değil. Ancak adalar birleştikten sonra konforlu baraka ödülü olacak."
HASTANEYE GİTTİKLERİNDE ÖDÜLDEN YARARLANAMIYORLAR MI?
"Hastanede gıda takviyesi yapılıyor. Adadaki erzağını yiyemediği için meyve tabağı gibi takviyeler yapılıyor."
"HER KARARIMIZ DOĞRU DEĞİL"
"Programın DNA'sı sürprizlerin olması. Onun güzelliği de o. Ben kararları tek başıma almıyorum. 7-8 kişilik Survivor
kuruluyla birlikte karar alıyoruz. Yapım ekibi oturup karar alıyor. Her kararımız doğru değil elbette hata yapıyoruz. Geçen seneye kadar Yunanistan'da Survivor yoktu. Yunanistan'da 60 share aldı. Yaptığımız ürün ortada. Türkiye'de izleyenler Türkleri uyutuyor diye düşünmesin. Dünya izliyor, beğeniyor. Bir eğlence programı yapıyoruz. Amacımız sporu teşvik etmek. Topluma zarar verdiğim yayınlan olduğunu düşündüğüm oldu. Türkiye'nin en çok izlene programı olan Survivor'ın ana teması spor değil mi? Bana mesajlar geliyor, 'Çocuklar Survivor parkuru koydu yarışıyor' diye. Bu güzel bir şey değil mi?"
TOPLU SMS SİSTEM
"Başta, iki dokunulmazlığın olmamasının nedeni adalet içindi. Ünlüler ile gönüllülerin başlangıçta aynı SMS oylamasına çıkması adaletli olmayacaktı. İki dokunulmazlığın belli bir yerden sonra olmasının nedeni 2 aydan fazla zaman geçmiş olması. Bu ne demek. Artık yarışmacılar seyirciye kendisine kabul ettirmiş. Yarışmacının hak ettiği bir oy var. O hafta ters duruma düşüp iki ayı kaybetmemem lazım. Ben o hafta akşam üstü funlarım dışarıda. Ben de biriyle o gün inatlaşıyorum. İki duygusal bir laf, inatlaşma oylamayı değiştirebilir. Uzun vadede herkesin oy değerinin ortaya çıkması gerektiği bir dönemdeyiz. Yarışmacıların hakkaniyetini korumak istiyoruz. İkinci büyük oylama Dominik'te olacak."
Çiğdem Saltık