Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?

Survivor 2018’de kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? (Survivor son bölüm izle)

Büşra Kamış

? Survivor 2018'in yeni bölümündebelli değildi. İstenilen performansı sergileyemen Ecem Karağaç'ı Survivor takipçileri merak etmeye başladı.ünde Türkiye Romanya maçına katılamayannerede,gibi soruları gelmeye başladı. Acun Ilıcalı Ecem ile ilgili son dakika bir açıklamada bulundu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" diyerek herkesin merak ettiği sorunun cevabını vermiş oldu.Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’ndan All Star Takımı’na gönderilen Ecem Karaağaç bir hafta All Star ile oynadıktan sonra rahatsızlanmış ve Gamze’nin rahatsız olduğu zamanda dinlenmeye alınmıştı. Ecem Karaağaç’ın hemen takımına geri dönmesi beklenirken rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Ayrıca Ecem’in ne zaman takıma döneceği de belirsiz durumda."Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez." sözüyle iddialı bir giriş yapan Ecem Karağaç'ı yakından tanıyalım. Genç yarışmacı 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.