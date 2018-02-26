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Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?

Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımından Ülüler takımına transfer olan Survivor Ecem nerede sorusu bugün gündemde etkisini göstermeye başladı. Survivor Gönüllüler adasında istenilen verimi gösteremediği için ünlüler adasına gönderilen Survivor Ecem Karağaç yarışlarda neden yok? Ecem en son bölümde rahatsızlanmış ve dinlenmeye ayrılmıştı. Peki son durumu ne oldu? İşte Ecem Karağaç ile ilgili merak edilen sorulardan bazıları

26 Şubat 2018, Pazartesi 12:44
Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?
Survivor Ecem Nerede? Survivor 2018'in yeni bölümünde Ecem Karağaç var mı yok mu belli değildi. İstenilen performansı sergileyemen Ecem Karağaç'ı Survivor takipçileri merak etmeye başladı. Survivor son bölümünde Türkiye Romanya maçına katılamayan Survivor Ecem nerede, neden yarışmıyor gibi soruları gelmeye başladı. Acun Ilıcalı Ecem ile ilgili son dakika bir açıklamada bulundu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" diyerek herkesin merak ettiği sorunun cevabını vermiş oldu.

SURVİVOR ECEM NEDEN YARIŞMIYOR

Survivor 2018’de Gönüllüler Takımı’ndan All Star Takımı’na gönderilen Ecem Karaağaç bir hafta All Star ile oynadıktan sonra rahatsızlanmış ve Gamze’nin rahatsız olduğu zamanda dinlenmeye alınmıştı. Ecem Karaağaç’ın hemen takımına geri dönmesi beklenirken rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Ayrıca Ecem’in ne zaman takıma döneceği de belirsiz durumda. 

SURVİVOR ECEM NEREDE



SURVİVOR ECEM KARAĞAÇ KİMDİR, NEDEN SURVİVOR'DA YOK

"Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez." sözüyle iddialı bir giriş yapan Ecem Karağaç'ı yakından tanıyalım. Genç yarışmacı 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.



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