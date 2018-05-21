Survivor'ın 76. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Nefes kesen bir mücadele yaşandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Hafatnın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetmiş iki isim eleme potasına çıkmıştı. Dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunu da heyecan doluydu. Ünlüler yarışmaya iyi başladı. Gönüllüler geriden gelip yakalamaya çalışsa da pek başarılı olamadılar. Oyun sonunda 10'a 7'lik skorla Ünlüler takımı sahadan galip ayrıldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık oyunu sonrası en çok adı yazılan isim Yağmur olurken Birsen ikinci aday oldu. Dün ise Damla ile Nagihan Karadere ismi eleme potasına çıktı. Konseyde ise gerginlik had safhadaydı. Anıl ile Nagihan arasında tartışma çıktı.

SEMA'NIN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Parkurda çok sinirli olduğu gözlenen Sema, çatlak elini "Kırılacaksan kırıl artık" diyerek tahtaya vurdu. Daha sonra Metin Kuş, Sema'ya müdahale etti fakat Sema'nın sözleri sakinliğiyle bilinen Metin Kuş'u bile sinirlendirdi. Başarılı yarışmacının Acun Ilıcalı'ya söylediği söz ise şaşırttı.

ACUN BÜYÜK ÖDÜLÜ AÇIKLADI YARIŞMACILAR ÇILDIRDI

Acun Işıcalı zaman zaman sürpriz çıkışlar yaparak yarışmacılara sürpriz yapmaya devam ediyor. Ünlü sunucu, dÜn akşam da buna bir örnek daha verdi. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de oynanacak olan ödül oyununun büyük ödülünü açıkladı... Yarışmacılar kendinden geçti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 77. bölümünde iki takım ödül oyununa çıkacaklar.

NAGİHAN KRİZ YARATTI

Dün akşamki konseyde gerilen Nagihan'ın siniri konsey sonrası da devam ediyor. Nagihan, kendisine yazan Murat, Hilmi Cem ve Damla'ya değil de Anıl'a yüklenip hesap soruyor, Hatta Anıl'ı Damla'nın bekçisi olarak gösteriyor. Bu sözlere Damla tepki gösteriyor.



