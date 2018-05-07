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Survivor eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) 65. yeni bölüm fragmanı izle

Survivor'ın 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktılar. Birlişme partisi öncesi bir takım büyük bir avantaj elde etti. Peki Survivor'da eleme adayları kimler?
 

Survivor eleme adayları kimler? (6 Mayıs 2018) 65. yeni bölüm fragmanı izle
Survivor'ın 64. bölümü dün akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor son bölümde birleşme partisi öncesi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktılar. Bir takım büyük bir avantaj elde etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda da iki takım kıran kıran bir mücadele vermişti. Oyun başa baş giderken bir ara Ünlüler öne geçti. Daha sonra Gönüllüler, geriden gelerek öne geçmeyi başardı. Oyun sonunda skor 10'a 7'ydi ve Gönüllüler'in lehineydi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık sonrası Ünlüler Elif'in ismini yazmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan Mustafa Kemal ise Merve'nin ismini vermişti. İkinci dokunulmalık oyununu da kaybeden Ünlüler, dün akşam konseyde Turabi'nin ismini verdi ve eleme potasına çıkardı.

Böylelikle Turabi, Elif ve Merve eleme adayları oldu.

SURVIVOR 65. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.



Takım arkadaşlarını yalnız bırakan Turabi'ye Hakan'dan da eleştiri geliyor. İkili kısa süreli bir tartışma yaşıyor.




 


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