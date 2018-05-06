Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle

Akın Güler

Survivor 63. bölümü dün akşam Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa çıktı. Kaybeden takım iki kişinin ismini eleme adayı olarak belirledi. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?Survivor'da yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunua Ünlüler takımı çok iyi başladı. İlk 3 oyunu alan Ünlüler, daha sonra performans düşüklüğü yaşadı. Gönüllüler takımı atağa geçerek durumu 3-3'e gatirmeyi başadı. Kıran kırana geçen mücadelede Gönüllüler takımı elinden geleni parkura yansıttı ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi.Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar. Oyunda Mustafa Kemal iyi bir performans sergileyerek sombolün sahibi oldu.Geçen hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybedip Yiğit Dikmen'i gönderen Ünlüler, bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kaybedince konseyde iki kişinin ismini yazmak zorunda kaldı. Dün geceki konseyde en çok ismi yazılan kişi Elif oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise sırf söylemek zorunda olduğunu söyleyip Merve'nin ismini vardi. Böylelikle Merve ve Elif ilk eleme adayları oldu.Survivor'ın son bölümünün ardından 64. bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivır yeni bölümde iki takım ikinci dokunulmazlık oyununa çıkacaklar.Oyun sırasında ise zaman zaman Ünlüler ve Gönüllüler arasında tartışma yaşanacak. Adem ile Yağmur kısa süreli gerilim yaşayacak.