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Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle

Survivor'da dün akşam iki takım dokunulmazlık oyununa çıktılar. Son bölümde kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı. Oyunu kaybeden takım iki ismi eleme potasına çıkardı. Gece yapılan konsey sonrası ise yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
 

Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle
Survivor 63. bölümü dün akşam Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa çıktı. Kaybeden takım iki kişinin ismini eleme adayı olarak belirledi. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunua Ünlüler takımı çok iyi başladı. İlk 3 oyunu alan Ünlüler, daha sonra performans düşüklüğü yaşadı. Gönüllüler takımı atağa geçerek durumu 3-3'e gatirmeyi başadı. Kıran kırana geçen mücadelede Gönüllüler takımı elinden geleni parkura yansıttı ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar. Oyunda Mustafa Kemal iyi bir performans sergileyerek sombolün sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Geçen hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybedip Yiğit Dikmen'i gönderen Ünlüler, bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kaybedince konseyde iki kişinin ismini yazmak zorunda kaldı. Dün geceki konseyde en çok ismi yazılan kişi Elif oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise sırf söylemek zorunda olduğunu söyleyip Merve'nin ismini vardi. Böylelikle Merve ve Elif ilk eleme adayları oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Survivor'ın son bölümünün ardından 64. bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivır yeni bölümde iki takım ikinci dokunulmazlık oyununa çıkacaklar.



Oyun sırasında ise zaman zaman Ünlüler ve Gönüllüler arasında tartışma yaşanacak. Adem ile Yağmur kısa süreli gerilim yaşayacak.












 


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