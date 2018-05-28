Haftanın 6 günü seyirciyi ekrana çekemeye başaran Survivor'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı kazanan Ünlüler parkura biraz daha rahat çıkarken Gönüllüler ise biraz gergindi. Dün akşamki oyunda Ünlüler ve Gönüllüler tam bir takım oyunu sergileyerek müthiş bir performans çıkardı. Oyun sonunda gülen tarafsa bu sefer Gönüllüler oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, konseyde Yağmur ve Hakan'ı yazdı. DÜnkü ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası ise Ünlüler, en çok Mustafa Kemal'in ismini yazarak 3. eleme adayı olarak bellirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem ise parkur alanında kavga ettiği Turabi'yi söyledi. Böylece Mustafa Kemal, Turabi, Yağmur ve Hakan haftanın eleme adayları oldular.

TURABİ ADEM KAVGASI

Dokunulmazlık oyunu esnası Turabi ile Adem büyük bir gerilim yaşadı. Rakibine puan kaptıran Adem tüm hıncını takım arkadaşlarından çıkardı. Turabi, Adem'e karşılık verince ipler gerildi. Olayın daha da büyümesini istemeyen Acun Ilıcalı devreye girerek kavgayı yatıştırdı. Acun Ilıcalı, özellikle Adem'e tepki gösterip "4 aylık emeğini boşa harcama" dedi.

MURAT CEYLAN SAKATLANDI

Dokunulmazlık oyunu bir hayli zordu. Takım oyunun her şey olduğu yarışta Murat Ceylan boynunu tahtaya çarptı ve büyük bir sakatlık yaşadı. Büyük bir acı çekip ağlamaya başlayan Murat Ceylan'a Dr. Metin Kuş müdahalede bulundu. Hakan ile Murat arasında da gerilim yaşandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, sembol oyununa çıkacaklar. Kıbrıs için bir hayli önemli olan bu oyunda, yarışmacılar büyük bir efor sarf edecekler.

"SENİ PARÇALARIM"

Dünkü bölümde büyük bir gerilim yaşayan Adem ile Turabi bu akşam da karşı karşıya geliyor. Turabi aldığı bir oyun sonrası takım arkadaşlarına bir şeyler söylüyor. Buna ilk tepki gösterense Merve oluyor. Bu anlarda Adem de olaya müdahil oluyor ve Turabi'ye "Senin gibi egoist değilim" diyor. Turabi Adem'in dövüşçülüğüne laf edince oartalık bir anda karışıyor. Adem, Turabi'nin üzerine yürüyerek "Senin gibi adamları parçalarım" derken Turabi "İlk kendisi vursun" diye karşılık veriyor. Araya Esat Yontuç giriyor ve kavgayı ayırmaya çalışıyor. Konseyde ise Acun, Adem'e sert tepki gösteriyor.























