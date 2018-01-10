Survivor Erdi, oyuncu Peker Açıkalın'ı hastanelik etti

"HAFİF HIRPALA DEDİLER SANDALYELER HAVADA UÇTU"

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE AMELİYAT OLDUM''

Çiğdem Saltık

'nin renkli yarışmacılarından, Aşiyan'da balık tutarken objektiflere yansıdı. Şu sıralar oyunculuk dersleri alan, geçen günlerde aynı film için kamera karşısına geçtiği'ı rolüne fazla kaptırınca fazla hırpaladığını söyledi.Elinin ayarının kaçtığını gülerek anlatan, film setinde'la aralarında geçen sahneyi ise, "Karımı Gördün Mü?' adlı filmde'la karşılıklı oynadık. Peker ağabey ile frekansımız tuttu. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış misali Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik. 'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu.Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım" diye konuştu.54 yaşındaki Peker Açıkalın, geçen günlerde kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini söylemişti.