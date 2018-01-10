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Survivor Erdi, oyuncu Peker Açıkalın'ı hastanelik etti

Survivor Erdi Ünver kendini rolüne fazla kaptırınca oyuncu Peker Açıkalın'ı gerçekten dövdü. Olay sonrası Peker Açıkalın'ın kalp pili yerinden oynadı

Survivor Erdi, oyuncu Peker Açıkalın'ı hastanelik etti
Survivor 2017'nin renkli yarışmacılarından Erdi Ünver, Aşiyan'da balık tutarken objektiflere yansıdı. Şu sıralar oyunculuk dersleri alan Erdi Ünver, geçen günlerde aynı film için kamera karşısına geçtiği oyuncu Peker Açıkalın'ı rolüne fazla kaptırınca fazla hırpaladığını söyledi.

"HAFİF HIRPALA DEDİLER SANDALYELER HAVADA UÇTU"

Elinin ayarının kaçtığını gülerek anlatan Erdi Ünver, film setinde Peker Açıkalın'la aralarında geçen sahneyi ise, "Karımı Gördün Mü?' adlı filmde Peker Açıkalın'la karşılıklı oynadık. Peker ağabey ile frekansımız tuttu. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış misali Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik. 'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu.





Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım" diye konuştu.

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE AMELİYAT OLDUM''

54 yaşındaki Peker Açıkalın, geçen günlerde kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini söylemişti.


 


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