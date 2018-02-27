Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR GİZEM KURTULAN KİMDİR?





SURVİVOR GİZEM KURTULAN NE İŞ YAPIYOR

Survivor 2018’de kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?

Büşra Kamış

'e ne oldu?ve, soruları günün en sık aratılan kelimelerden biri oldu. Biz de okuyucularımız için Survivor Gizem hakkında bilinmeyenleri derledik. Survivor'da bugün bir kişi elenecek.den biri de Gizem Kurtulan oldu. Linslı basketbol oyuncusu olan Survivor Gizem, ada da başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. Ekip içerisinde sergilediği tavırlar da hem takım arkadaşları hem de izleyici tarafından onay almış bir isim. Peki bugünkü? Bu sorunun cevabını ise TV8'de ve Acunn.com'da yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde bulunacaktır. Ama öncesinde Survivor Gizem hakkında detayları okumanızı tercih edebiliriz...Gizem Kurtulan, 19 Nisan 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Diğer yarışmacılar gibi farklı spor dallarıyla meşgul oldu. Gizem Kurtulan, 1,73 cm boyunda ve 52 kilo. Kurtulan’ın burcu ise Koç.Lisanslı olarak basketbol oynayan Gizem, triatlon sporunda Türkiye üçüncüsü olmuştur. 10 yıldır sporla uğraşan Gizem Kurtulan, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde fitness antrenörlüğü yapmaktadır.Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası’na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.