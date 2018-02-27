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Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında bulunan Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? sorusu bugün merak konusu oldu. Survivor'ın ikinci haftasında elemeye kalan isimlerden biri olan Gizem Kurtulan elendi mi elenmedi soruları büyümeye başladı. Survivor adasında iyi bir performans sergileyen Gizem Kurtulan bu akşam SMS sonuçlarında az oy alırsa yarışmaya veda edebilir. Peki Gizem Kurtulan kimdir, kaç yaşında, nereli evli mi? İşte ayrıntılar...
 

Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Gizem'e ne oldu? Gizem Kurtulan kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi, soruları günün en sık aratılan kelimelerden biri oldu. Biz de okuyucularımız için Survivor Gizem hakkında bilinmeyenleri derledik. Survivor'da bugün bir kişi elenecek. Elemeye kalan isimlerden biri de Gizem Kurtulan oldu. Linslı basketbol oyuncusu olan Survivor Gizem, ada da başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. Ekip içerisinde sergilediği tavırlar da hem takım arkadaşları hem de izleyici tarafından onay almış bir isim. Peki bugünkü Survivor'da kim elendi? Bu sorunun cevabını ise TV8'de ve Acunn.com'da yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde bulunacaktır. Ama öncesinde Survivor Gizem hakkında detayları okumanızı tercih edebiliriz...

 

SURVİVOR GİZEM KURTULAN KİMDİR?


Gizem Kurtulan, 19 Nisan 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Diğer yarışmacılar gibi farklı spor dallarıyla meşgul oldu. Gizem Kurtulan, 1,73 cm boyunda ve 52 kilo. Kurtulan’ın burcu ise Koç.

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SURVİVOR GİZEM KURTULAN NE İŞ YAPIYOR

Lisanslı olarak basketbol oynayan Gizem, triatlon sporunda Türkiye üçüncüsü olmuştur. 10 yıldır sporla uğraşan Gizem Kurtulan, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde fitness antrenörlüğü yapmaktadır.

Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası’na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.


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