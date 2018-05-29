Geçen hafta Survivor tarihinin en büyük ödül oyunu oynandı. Kazanan takımın Türkiye'ye gideceği ödül oyununun, iki raundunu da Gönüllüler takımı kazandı. Kaybeden Ünlüler ise büyük bir üzüntü yaşayıp gözyaşlarına boğuldu.

GÖNÜLLÜLER İSTANBUL'DA!

Survivor Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler, bugün İstanbul'a geldi. İlk durak ise Survivor Panaroma programıydı. Her bir yarışmacı söz alıp anılarını paylaştı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda, Gönüllüler'in ilginç totemi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

HİLMİ CEM: ÇIKINCA İLK İZLEYECEĞİM OYUN...

Survivor Panaroma'da konu dönüp dolaşıp son dokunulmazlık oyununa geldi. Acun Ilıcalı'nın bile "Ben son yıllarda böyle oyun görmedim" dediği oyunda Hilmi Cem yaşadıklarını anlatıp "Çıkınca izleyeceğim ilk oyunlardan biri" yorumunda bulundu.

ANIL'IN SESİ TİTREDİ GÖZLERİ DOLDU

Anıl, All Star konsepti olduğu zamanlarda oyun alamadıkları için çok üzgün olduklarını hele iletişim oyunlarında kazanamadıkları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Daha önce ailesiyle milli takımda yarıştığı zamanlarda iletişime geçmediğini söyleyen Anıl, bunun bir hata olduğunu söyleyip duygusal anlar yaşadı.



