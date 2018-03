Survivor Hakan Hatipoğlu Turabi'ye meydan okudu (15. bölüm fragmanı)

Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?

''ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR''

Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?

SURVIVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 15. bölüm cuma günü (bu akşam) ekrana gelecek. ​16. bölüm cumartesi (yarın) ise Survivor Romanya ile Türkiye rövanş oyunu yapacak.

Çiğdem Saltık

'da geçmişten gelenvekavgaları bu sezon da ilk bölümlerde yaşanmıştı. Ancak'in ilk bölümlerinde, ödül oyunu sırasında başını bariyerlere vurarak yaralanmış ve 10 güne yakın süre'dan uzak kalmıştı.Adaya geri dönen'ye yeniden meydan okudu.'in 2 Mart Cuma akşamı (bugün) yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında,'un ''Ben Turabi'nin böyle ortalıkta meydanda tek başına gezmesine tahammül edemiyorum. Döndüğüm zaman ona gereken karşılığı vereceğim.'' sözleri yeni bir kavganın kıvılcımını ateşleyecek gibi görünüyor.'in 15. bölümünde, geçen hafta yataklı adayı kaybedenson ada ödülünü kazanmasıyla eski evlerine geri döndü.Ancaknın birkaç gün yaşadığı adayı kirli halde bırakmasının tepkisini çekti.na tepki gösteren, ''5-0 net bir skorla hak ettiğimiz evimizi geri aldı. Şunu da anlattık evini kimseye teslim etmemeli. Aslan yattığı yerden belli olur.' dedi.'in son bölümünde, ödül ve iyi ada oyunlarından kıyasıya mücadeler yaşandı. Börek ödüllü ilk oyunu All Star takımı kazanmayı başardı. Yataklı baraka ve un ödüllü ikinci oyunda da, ikişer erkek yarışmacı mücadele etti. All Star takımı bu oyunu 5-0 gibi açık bir farkla kazanmayı başardı ve yataklı adaya geri dönme hakkı elde ettiler.'inyayınlananünde All Star takımında Nihat Doğan'ın oyunlarda az yer alması gerginliği devam etti. Nihat Doğan ve Damla arasında tartışma yaşandı.Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu öncesinde, Damla'nın yarışması için Murat'ı seçmek istemesi Nihat'ı kızdırdı.Nihat Damla'ya ''Şov yapıyorsun'' diye tepki gösterince, ''Sen artistlik yapmaya çalışıyorsun ama yeri burası değil'' yanıtını aldı. Ödül oyunu sonrasında ise Nihat, Damla'nın elini öperek özür diledi.