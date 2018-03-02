Survivor Hakan Hatipoğlu Turabi'ye meydan okudu (15. bölüm fragmanı)

Survivor
'da geçmişten gelen Hakan Hatipoğlu
ve Turabi
kavgaları bu sezon da ilk bölümlerde yaşanmıştı. Ancak Survivor 2018
'in ilk bölümlerinde Hakan Hatipoğlu
, ödül oyunu sırasında başını bariyerlere vurarak yaralanmış ve 10 güne yakın süre Survivor
'dan uzak kalmıştı.
Survivor 2018 Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor'a geri dönecek mi?
Adaya geri dönen Hakan Hatipoğlu
, Turabi
'ye yeniden meydan okudu.
Survivor 2018
'in 2 Mart Cuma akşamı (bugün) yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında, Hakan Hatipoğlu
'un ''Ben Turabi'nin böyle ortalıkta meydanda tek başına gezmesine tahammül edemiyorum. Döndüğüm zaman ona gereken karşılığı vereceğim.'' sözleri yeni bir kavganın kıvılcımını ateşleyecek gibi görünüyor.
Survivor 2018
'in 15. bölümünde, geçen hafta yataklı adayı kaybeden All Star takımı
son ada ödülünü kazanmasıyla eski evlerine geri döndü.
''ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR''
Ancak Gönüllüler takımı
nın birkaç gün yaşadığı adayı kirli halde bırakması All Star yarışmacıları
nın tepkisini çekti.
Gönüllüler takımı
na tepki gösteren Ümit Karan
, ''5-0 net bir skorla hak ettiğimiz evimizi geri aldı. Şunu da anlattık evini kimseye teslim etmemeli. Aslan yattığı yerden belli olur.' dedi.
Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?
SURVIVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor 2018
'in son bölümünde, ödül ve iyi ada oyunlarından kıyasıya mücadeler yaşandı. Börek ödüllü ilk oyunu All Star takımı kazanmayı başardı. Yataklı baraka ve un ödüllü ikinci oyunda da, ikişer erkek yarışmacı mücadele etti. All Star takımı bu oyunu 5-0 gibi açık bir farkla kazanmayı başardı ve yataklı adaya geri dönme hakkı elde ettiler.
Survivor 2018
'in 1 Mart Perşembe (dün akşam)
yayınlanan 14. bölüm
ünde All Star takımında Nihat Doğan'ın oyunlarda az yer alması gerginliği devam etti. Nihat Doğan ve Damla arasında tartışma yaşandı.
Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu öncesinde, Damla'nın yarışması için Murat'ı seçmek istemesi Nihat'ı kızdırdı.
Nihat Damla'ya ''Şov yapıyorsun'' diye tepki gösterince, ''Sen artistlik yapmaya çalışıyorsun ama yeri burası değil'' yanıtını aldı. Ödül oyunu sonrasında ise Nihat, Damla'nın elini öperek özür diledi.
Survivor 15. bölüm cuma günü (bu akşam) ekrana gelecek. 16. bölüm cumartesi (yarın) ise Survivor Romanya ile Türkiye rövanş oyunu yapacak.
Çiğdem Saltık