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Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti

Survivor 2018 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Feci şekilde sakatlanan Hakan Hatipoğlu adaya döndü. Adaya döner dönmez de Hatipoğlu'nun ezeli düşmanı Turabi hakkındaki sözleri şaşkına çevirdi.
 

27 Şubat 2018, Salı 16:35
Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti
Survivor'da Hakan Hatipoğlu yarışma sırasında sakatlanmış ve bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz bölümlerde adaya geri dönen Survivor Hakan, eleme konseyinde isim yazmak için kamera karşısına geçtiğinde sakatlandığı sırada Turabi'nin kendisine destek olmasıyla ilgili konuştu. Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklaması izleyiciyi adeta şaşkına çevirdi. 
 

İŞTE O SAHNE



SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979, Çanakkale doğumlu,  Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir[1] 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

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