Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti

İŞTE O SAHNE

Survivor 3. bölüm fragmanı yayınlandı (Turabi Hakan kavga)

Büşra Kamış

yarışma sırasında sakatlanmış ve bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz bölümlerde adaya geri dönen Survivor Hakan, eleme konseyinde isim yazmak için kamera karşısına geçtiğinde sakatlandığı sırada'nin kendisine destek olmasıyla ilgili konuştu. Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklaması izleyiciyi adeta şaşkına çevirdi.Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979, Çanakkale doğumlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir[1] 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.