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Survivor'ın 61. bölümde kıyamet kopacak! (Hakan ile Nagihan kapışıyor)

TV 8 ekranlarında izleyici karşına çıkan Survivor 2018'in 61.yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu'nun Nagihan Karadere hakkında söylediği sözler yenir yutulur cinsten değil. Hakan ile Nagihan yeniden karşı karşıya geliyor

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:02
Survivor'ın 61. bölümde kıyamet kopacak! (Hakan ile Nagihan kapışıyor)
TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018'de Gönüllüler takımında alametler bir bir gün yüzüne çıkıyor, kıyamet kopmak üzere.

Daha önce Nagihan Karadere ile Hakan Hatipoğlu arasında ciddi bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim tekrar gün yüzüne çıkıyor.

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Hilmi Cem'in 'Kendi aramızda bir gerilim yaşadık. Bu gerilimin başrolleri arasında Hakan ve Nagihan vardı' sözleri olayı açıklar nitelikte.

3 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak Survivor 61. yeni bölümde neler olacağını göreceğiz.

Hakan Hatipoğlu ile yaşadıkları gerilimden sonra konuşan Nagihan Karadere, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde diye huzursuzluğu açıklıyor. Ancak Hakan Hatipoğlu'nun sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil.

Nagihan Karadere ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan Hakan Hatipoğlu 'Ben Nagihan'la hiçbir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yapıyor.

İŞTE SURVİVOR 61. BÖLÜM FRAGMANI:



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DAHA ÖNCE ERZAK KAVGASI ETMİŞLERDİ

Survivor'da 46. bölümde Nagihan ile Hakan arasında erzak kavgası çıkmıştı. Olay da yine Yağmur vardı.

Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekmişti.

Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuşmuştu.

 


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