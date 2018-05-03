Survivor'ın 61. bölümde kıyamet kopacak! (Hakan ile Nagihan kapışıyor)

Survivor 2018'in güzellerine bir de böyle bakın!

İŞTE SURVİVOR 61. BÖLÜM FRAGMANI:

Survivor sembol oyununda kimler üst tura yükseldi? Bu hafta Kim elendi?

DAHA ÖNCE ERZAK KAVGASI ETMİŞLERDİ

Çiğdem Saltık

'in fenomen yarışma programı'de Gönüllüler takımında alametler bir bir gün yüzüne çıkıyor, kıyamet kopmak üzere.Daha önceilearasında ciddi bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim tekrar gün yüzüne çıkıyor.'in 'Kendi aramızda bir gerilim yaşadık. Bu gerilimin başrolleri arasında Hakan ve Nagihan vardı' sözleri olayı açıklar nitelikte.3 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacakde neler olacağını göreceğiz.ile yaşadıkları gerilimden sonra konuşan, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde diye huzursuzluğu açıklıyor. Ancak'nun sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil.ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan'Ben Nagihan'la hiçbir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yapıyor.Survivor'da 46. bölümde Nagihan ile Hakan arasında erzak kavgası çıkmıştı. Olay da yine Yağmur vardı.Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekmişti.Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuşmuştu.