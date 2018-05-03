Survivor'ın 61. bölümde kıyamet kopacak! (Hakan ile Nagihan kapışıyor)

TV 8
'in fenomen yarışma programı Survivor 2018
'de Gönüllüler takımında alametler bir bir gün yüzüne çıkıyor, kıyamet kopmak üzere.
Daha önce Nagihan Karadere
ile Hakan Hatipoğlu
arasında ciddi bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim tekrar gün yüzüne çıkıyor.
Survivor 2018'in güzellerine bir de böyle bakın!
Hilmi Cem
'in 'Kendi aramızda bir gerilim yaşadık. Bu gerilimin başrolleri arasında Hakan ve Nagihan vardı' sözleri olayı açıklar nitelikte.
3 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak Survivor 61. yeni bölüm
de neler olacağını göreceğiz.
Hakan Hatipoğlu
ile yaşadıkları gerilimden sonra konuşan Nagihan Karadere
, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde diye huzursuzluğu açıklıyor. Ancak Hakan Hatipoğlu
'nun sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil.
Nagihan Karadere
ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan Hakan Hatipoğlu
'Ben Nagihan'la hiçbir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yapıyor.
İŞTE SURVİVOR 61. BÖLÜM FRAGMANI:
Survivor sembol oyununda kimler üst tura yükseldi? Bu hafta Kim elendi?
DAHA ÖNCE ERZAK KAVGASI ETMİŞLERDİ
Survivor'da 46. bölümde Nagihan ile Hakan arasında erzak kavgası çıkmıştı. Olay da yine Yağmur vardı.
Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekmişti.
Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuşmuştu.
Çiğdem Saltık