Survivor kim elendi? 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da Kıbrıs finaline yaklaşırken heyecan da tavan yapıyor. Dün Survivor'ın 83. bölümü ekrana geldi. Son bölümde kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar sembol oyununa çıktılar. Sembol oyunun bitişiyle birlikte büyük bir gerilim yaşandı. Gecenin sonunda ise eleme heyecanı yaşandı ve adaya bir kişi veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Hatırlanacağı gibi Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetmiş, Yağmur ve Hakan'ın ismi eleme potasına çıkmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise bu sefer parkurdan Ünlüler mağlup ayrılmış, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi eleme adayı olmuştu. Dün yapılan konseyde en az oyu Yağmur Banda aldı ve adaya veda etti.

ADEM TURABİ KAVGASI

Sembol oyununun galibi Turabi, oyun sonrası takım arkadaşlarına değil de Nagihan'a teşekkür etti. Bu durum Merve'nin bir hayli moralini bozarken Turabi'nin sarf ettiği cümleler Adem'i çileden çıkardı. Adem, Turabi'ye "Senin gibi egoist değilim" deyip Turabi'nin dövüşçülüğüne laf edince ortalık bir anda karıştı. Adem, Turabi'nin üzerine yürüyerek "Senin gibi adamları parçalarım" derken Turabi "İlk kendisi vursun" diye karşılık verdi.

ADEM NAGİHAN'I AĞLATTI

Turabi'yle laf dalaşına giren Adem, "Nahihan'la oynaşıyorsun" deyince, gerilimin boyutu bir anda arttı. Nagihan, Adem'e "Benimle düzgün konuş, terbiyeli ol" diye çıkıştı. Bu anlarda Hakan, Nagihan'ı teselli etmeye çalıştı. Hakan'la dertleşen Nagihan gözyaşlarını tutamadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dünkü bölümün ardından Survivor'ın 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde erkek ve kadın yarışmacılar yine sembol oyununa çıkacaklar. Ardından takımlar "Anlat Bakalım" oyununa geçecekler.

"EN BÜYÜK AYAKLANMAYI BAŞLATIYORUM"

Adem ile iki bölümdür büyük bir gerilim yaşayan Turabi, "Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını başlatıyorum" diyerek rakiplerine de gözdağı veriyor.



