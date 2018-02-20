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Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu

Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında konseyde adadan gitmesini istedikleri kişileri belirledi. Bugün adaya veda eden ilk isim belli oldu... 

20 Şubat 2018, Salı 23:22
Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu
TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018'de eleme heyecanı yaşandı.

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı elemeye gitti.
 

SURVİVOR 2018'E VEDA EDEN İSİM MARCUS OLDU


Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından, adaya veda eden isim SMS oyları ile belirlendi. Survivor 2018'e veda eden isim Marcus oldu. 

Öte yandan, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, bu haftanın SMS gelirlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını bildirdi.

 

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?


Gönüllüler'in ada konseyinde yaptığı oylama sonucu ilk eleme adayı Cumali oldu. 

Survivor 2018'in ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda, haftanın ikinci eleme adayı olarak Yağmur'un ismini söyledi.

Gönüllüler takımında haftanın performans birincisi olan Ramazan, üçüncü eleme adayı olarak Marcus'un ismini söyledi.


MARCUS KİMDİR?


Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamladı. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirdi. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.

Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal medya hesabından şu notu paylaşmıştı:



“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”

Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılıyor.

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