Survivor Nagihan Karadere'den botoks açıklaması

Büşra Kamış

Survivor 2018'in iki iddialı ismi Nagihan ile Nevin arasındaki rekabet konseyde değerlendirildi."yüzünemu yaptırdı?" sorularına da yanıt verdi. İşte Nagihan Karadere'nin açıklamaları..."Acun Bey öncelikle sizden özür diliyorum çünkü ben son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim ama ben her zaman alışığım. Atletizm yarışlarında da engelleri her zaman sakat bacaklarla, ayaklarımın üzerine basamıyorken de yüksek dereceler elde ettim. Buraya gelirken de sizi bilgilendirmem gerekiyordu ama kendime güvendiğim için ve son dakikada kadrodan çıkmam olmazdı. Nazara geldim.Sakatlığımdan sonra kortizon tedavisi gördüm. Balon gibi oldum. Herkes bana Nagihan noldu? Botoks mu yaptırdın? Dolgu mu yaptırdın? diyordu. Ama tamamen kortizon etkisi. Şu an için kendime güveniyorum. Parkurlarda biraz seyirebilirim ama günden güne iyileşiyorum. Şu an benden sayı aldılar aldılar alamadılar geçmiş olsun hiç kimseye acımayacağım.