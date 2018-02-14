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Survivor Nagihan Karadere'den botoks açıklaması

TV8'de yayınlanan Survivor 2018 All Star dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dudaklarına ve göğüslerine yaptırdığı estetikle konuşulan Nagihan Karadere ada konseyinde bu duruma açıklık getirdi.

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:21
Survivor Nagihan Karadere'den botoks açıklaması
Survivor 2018'in iki iddialı ismi Nagihan ile Nevin arasındaki rekabet konseyde değerlendirildi. Nagihan Karadere "yüzüne botoks mu yaptırdı?" sorularına da yanıt verdi. İşte Nagihan Karadere'nin açıklamaları...


"Acun Bey öncelikle sizden özür diliyorum çünkü ben son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim ama ben her zaman alışığım. Atletizm yarışlarında da engelleri her zaman sakat bacaklarla, ayaklarımın üzerine basamıyorken de yüksek dereceler elde ettim. Buraya gelirken de sizi bilgilendirmem gerekiyordu ama kendime güvendiğim için ve son dakikada kadrodan çıkmam olmazdı. Nazara geldim. 

BOTOKS DEĞİL KORTİZON TEDAVİSİ

Sakatlığımdan sonra kortizon tedavisi gördüm. Balon gibi oldum. Herkes bana Nagihan noldu? Botoks mu yaptırdın? Dolgu mu yaptırdın? diyordu. Ama tamamen kortizon etkisi. Şu an için kendime güveniyorum. Parkurlarda biraz seyirebilirim ama günden güne iyileşiyorum. Şu an benden sayı aldılar aldılar alamadılar geçmiş olsun hiç kimseye acımayacağım. 



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