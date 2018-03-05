Survivor Nihat Doğan oyunda diskalifiye oldu!

NİHAT DOĞAN DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?

Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?

Büşra Kamış

TV8'de ekrana gelen 'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Gönüllüler takımını 10'a 6'lık skorla mağlup eden All Star, üst üste üçüncü kez eleme tehlikesi yaşamadı.Dokunulmazlık oyununda Melih Özkaya'ya karşı mücadele eden Nihat Doğan, rakibine faul yaparak iki ihtar aldı. Bu nedenle oyunda sayı Melih'in oldu.Melih'in "Yumruk attı" itirazının ardından hakem görevini de üstlenen Acun Ilıcalı, "Nihat Doğan'ın ihtarı vardı. Tekrar ihtar alarak diskalifiye oldu" açıklamsını yaptı.İlk 2013 yılında Survivor'a katılan Nihat Doğan, yarışma sırasında rakibi Taner Tolga Tarlacı'nın adeta kafasını yarmıştı. Yaşanan bu talihsiz kaza, uzun süre gündemden düşmemişti...13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur.Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.