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Survivor ödül (baraka) oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2018) 68. yeni bölüm fragmanı

Survivor'ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ilk önce ödül oyununa daha sonra da "Anlat Bakalım" oyununa çıktılar. "Bil Bakalım" oyununda Alp Kırşan, Survivor doktoru Metin Kuş'a ufak bir şaka yaptı.
 

11 Mayıs 2018, Cuma 09:27
Survivor ödül (baraka) oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2018) 68. yeni bölüm fragmanı
Survivor'da birleşme partisine günler kala iki takım dün baraka oyununa çıktılar. Parkurda yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Son bölümde Turabi ile Hakan'ın karşılaşması görülmeye değerdi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşamın ödül oyunu konforlu bir barakaydı. Kazanan takım aynı zamanda meyve sıkacağı ve sandviç kazanacaktı. Oyuna Ünlüler takımı çok iyi başladı. İlk 3 eli üst üste aldılar. Daha sonra Gönüllüler atağa kalkarak öne geçmeyi başardı. Skor bir ara 7-7'ye geldi. Fakat Gönüllüler son 3 eli alarak oyunun galibi oldu. Son bölümdeki Turabi-Hakan çekişmesi ise heyecan yarattı.



ALP KIRŞAN'DAN METİN KUŞ'A SAKATLIK ŞAKASI

Baraka oyunu sonrası Ünlüler ve Gönüllüler, "Bil Bakalım" yarışmasında kozlarını paylaştı. Oyunun bir bölümünde Alp Kırşan, Metin Kuş'u ekranda göstermek için sakatlık şakası yaptı. Alp Kırşan'a diğer yarışmacılar da katıldı. Metin Kuş bir anda platforma atladı. Daha sonra Alp Kırşan bunun bir şaka olduğunu söyledi. Metin Kuş bir an evvel kameralardan kaçmaya çalışırken Alp Kırşan, Metin Kuş'un arkada neler çevirdiğini anlattı. 



SURIVOR 67. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yarışmacılar Survivor'ın en anlamlı yarışmasına çıkacaklar. 



Sembolü kazanan bir kadın ve bir erkek ailesinden bir kişiyle yüz yüze görüşecek. İşte bu yüzden tüm yarıuşmacılar biraz gergin... Bakalım bu oyunu kim kazanacak?




 


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