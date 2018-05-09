Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...

Akın Güler

Survivor'ın 66. bölümü dün akşam yayınlandı. Survivor son bölümde iki takım iletişim oyununa çıktı. Her bir yarışmacı ödülü duyunca duygusal anlar yaşadı.Survivor'da Anneler Günü'ne özel iletişim oyunu oynandı. Kazanan takımın yarışmacıları telefonda annesiyle görüşüp Anneler Günü'nü kutlayacaktı. Oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Fark bir ara 4'e kadar çıktı. Ünlüler takımı daha sonra rakip takımı yakalamayı başarıp skor'u 7-7'ye kadar getirdi. Bu skorun ardından Gönüllüler Takımı tekrar yükselişe geçti ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi. Gönüllüler takımı karşı tarafa saygı göstererek sevinç gösterisinde bulunmadı.İletişim oyunu öncesi Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor. Oyun sonrası iletişim oyununu kaybeden Ünlüler takımı büyük bir hüzün yaşadı.Ödülün çok anlamlı olması yarışmacıların sinirlerini de gerdi. Herkes annesiyle telefonda konuşmak isterken oyuna da çok hırslı başladılar. Oyun esnasında ise Turabi ile Anıl arasında büyük tartışma çıkıyor. Turabi "Sakın bir daha bizim tarafa hareket yapma, haddini bil" diyerek Anıl'ı uyarırken, Anıl ise "Sen kim oluyorsun da bana haddimi bildiriyorsun!" diye bağırmaya başladı.Survivor'da pazartesi günü Turabi, Merve ve Elif üçlüsünden en az SMS oyunu alan Elif yarışmaya veda etti.