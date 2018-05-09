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Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...

Survivor 66. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Survivor 2018 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler çok kritik bir ödül oyunu oynandı. Ödül çok anlamlıydı ve kazanan takımdaki yarışmacılar, annelerinin Anneler Günü'nü kutlayacaktı. Ödül oyununu kim kazandı.
 

09 Mayıs 2018, Çarşamba 09:18
Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...
Survivor'ın 66. bölümü dün akşam yayınlandı. Survivor son bölümde iki takım iletişim oyununa çıktı. Her bir yarışmacı ödülü duyunca duygusal anlar yaşadı.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anneler Günü'ne özel iletişim oyunu oynandı. Kazanan takımın yarışmacıları telefonda annesiyle görüşüp Anneler Günü'nü kutlayacaktı. Oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Fark bir ara 4'e kadar çıktı. Ünlüler takımı daha sonra rakip takımı yakalamayı başarıp skor'u 7-7'ye kadar getirdi. Bu skorun ardından Gönüllüler Takımı tekrar yükselişe geçti ve oyunu 10'a 7 kazanmayı bildi. Gönüllüler takımı karşı tarafa saygı göstererek sevinç gösterisinde bulunmadı.

TURABİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İletişim oyunu öncesi Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor. Oyun sonrası iletişim oyununu kaybeden Ünlüler takımı büyük bir hüzün yaşadı.



TURABİ ANIL TARTIŞMASI

Ödülün çok anlamlı olması yarışmacıların sinirlerini de gerdi. Herkes annesiyle telefonda konuşmak isterken oyuna da çok hırslı başladılar. Oyun esnasında ise Turabi ile Anıl arasında büyük tartışma çıkıyor. Turabi "Sakın bir daha bizim tarafa hareket yapma, haddini bil" diyerek Anıl'ı uyarırken, Anıl ise "Sen kim oluyorsun da bana haddimi bildiriyorsun!" diye bağırmaya başladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da pazartesi günü Turabi, Merve ve Elif üçlüsünden en az SMS oyunu alan Elif yarışmaya veda etti.




 


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