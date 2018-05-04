Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Akın Güler

Survivor'da birleşme partisine yaklaşılırken Ünlüler ve Gönüllüler ilk önce yemek daha sonra da iletişim oyununa çıktılar. Peki ödül oyunlarını hangi takım kazandı?Ünlüler ve Gönüllüler muhteşem bir yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Oyunda galip gelen takımın yoğurtlu et kazanacağı yarışmada Ünlüler yarışmaya müthiş başladı. İlk 5 el Ünlüler fırtınası esti. Gönülüller hiçbir varlık gösteremedi ve 10'a 2 oyunu kaybetti.İletişim oyunları yarışmacıları adada tutmak ve motive etmek için en etkili oyunlardan bir tanesi... O yüzden yarışmacılar parkurda elinden geleni yansıtıyorlar. Dün akşam da böyle oldu. Oyun sonuna kadar iki takım adeta canını dişe taktı. skor bir ara 9-9'a kadar geldi ve bayrak yarışına geçildi. Bayrak yarışında Adem, Hilmicem'e üstünlük sağlayınca ödül Ünlüler takımına gitti.İki oyunu da kaybeden Gönüllüler takımında moraller bir hayli bozuktu ve yarışmacılar kendi aralarında da tartışmalar yaşadı.Survivor 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çıkarken Hakan Hatipoğlu ile Turabi arasındaki restleşme daha da tırmanıyor. Hakan büyük bir meydan okurken Turabi Gönüllüler'in namını tamamen silmek istiyor.