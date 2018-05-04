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Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler, iki ödül oyunu birden oynadı. İlki yemek ikincisi ise iletişim oyunuydu. Peki ödül oyununu hangi takım kazandı?
 

Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Survivor'da birleşme partisine yaklaşılırken Ünlüler ve Gönüllüler ilk önce yemek daha sonra da iletişim oyununa çıktılar. Peki ödül oyunlarını hangi takım kazandı?

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler muhteşem bir yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Oyunda galip gelen takımın yoğurtlu et kazanacağı yarışmada Ünlüler yarışmaya müthiş başladı. İlk 5 el Ünlüler fırtınası esti. Gönülüller hiçbir varlık gösteremedi ve 10'a 2 oyunu kaybetti.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

İletişim oyunları yarışmacıları adada tutmak ve motive etmek için en etkili oyunlardan bir tanesi... O yüzden yarışmacılar parkurda elinden geleni yansıtıyorlar. Dün akşam da böyle oldu. Oyun sonuna kadar iki takım adeta canını dişe taktı. skor bir ara 9-9'a kadar geldi ve bayrak yarışına geçildi. Bayrak yarışında Adem, Hilmicem'e üstünlük sağlayınca ödül Ünlüler takımına gitti.

İki oyunu da kaybeden Gönüllüler takımında moraller bir hayli bozuktu ve yarışmacılar kendi aralarında da tartışmalar yaşadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çıkarken Hakan Hatipoğlu ile Turabi arasındaki restleşme daha da tırmanıyor. Hakan büyük bir meydan okurken Turabi Gönüllüler'in namını tamamen silmek istiyor.



 










 


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