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Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor'da her zaman olduğu gibi Ünlüler ve Gönüllüler cuma günü ödül oyunlarına çıktılar. Survivor son bölümde ilk oyun baraka ikinci oyun ise yemek ödülü içindi... Turabi'nin 5 oyun sonra ilk kez parkura çıktığı oyunlarda peki kazanan taraf kim oldu?
 

Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı
Survivor'ın 62. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunlarına çıktı. Baraka oyununu Alp Kırşan sunarken; yemek ödülünü ise Acun Ilıcalı sundu.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

survivor'da ilk oyun baraka içindi... Yarışmacılar bu sefer çok zorlu bir parkurda veya engelden geçerek yarışmadı. Her şey atışlara bağlıydı. Atışlarda ise Gönüllüler'in bariz üstünlüğü vardı. Oyun sonunda ise skor 10'a 6 Gönüllüler lehineydi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İki takım ikinci oyunda muazam bir yemek ödülü için yarıştı. Ödülü gören herkes sevinç çığlığı attı. Yemek ödülü tas kebabı ve patetes püresiydi. Oyunun ortalarına kadar mücade başa baş gidiyordu. Sonradan Ünlüler takımı atağa geçip sayıları art arda aldı. Oyun sonunda gülen taraf Ünlüler takımı oldu.



TURABİ UZUN BİR ARADAN SONRA SAHAYA ÇIKTI

Anıl ve Hakan'a küfürler savurup yarışma kurallarını hiçe sayan Turabi 5 oyun boyunca parkura çıkmamış ve ödüllerden yararlanamamıştı. Cezası biten Turabi dün ödül oyununa çıktı. Sözlerini esirgemeyen Turani yine Hakan ve Anıl'a sataşmalarda bulundu. Hakan adada "Turabi'nin terbiyesiz hareketleri deavm ediyor." yorumunda bulundu.



ÜMİT KARAN SAKATLIK GEÇİRDİ

Ümit Karan son dönemlerde sık sık sakatlık geçiriyor. Dünkü ödül oyunu esnasında da kafasını engele çarptı. Oyuna devam eden kaptan sayıyı almayı bildi ama oyun sonunda Doktor Metin Kuş müdahalede bulundu. Neyse ki Karan'ın ciddi bir sorunu yoktu.

SURVIVOR 63. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ)

Survivor 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Oyun esnasında ÜMit Karan ve Murat Ceylan arasında kısa süreli bir gerilim yaşanıyor. Survivor yarışmacılarının kaderini belirleyecek olan yarışmayı bakalım hangi takım kazanacak?













 


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