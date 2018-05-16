Survivor ödül oyununu kim kazandı? (15 Mayıs 2018)

Ünlüler ve Gönüllüler birleşme haftasını geride bıraktı. Artık, iki takım adada başlarının çaresine bakmak zorunda... Survivor'da dün akşam yine bir ödül oyunu oynandı. Oyun bir hayli keyifliydi. Peki, ödül oyununu kim kazandı?





ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?





Survivor'ın 72. bölümünde iki takım ödüle kavuşmak için 7 tane seramiği kırmak zorundaydı. Yaklaşık yarım saat süren mücadeleye dün olduğu gibi yine Ünlüler takımı iyi başladı. Fakat bu sefer Gönüllüler'e aman vermeyen Ünlüler, yarışı 10'a 6 kazandı. Yarışmacılar, konforlu adanın yanı sıra ekmek arası domates-peynir ödülü kazandı.

















ANLAT BAKALIM'DA GÖNÜLLÜLER ÜSTÜNDÜ





Ödül oyunu sonrası Ünlüler ve Gönüllüler kozlarını "Anlat Bakalım" yarışmasında paylaştı. Yarışmacıların keyfi bir hayli yerindeydi ve zaman zaman güldüren anlara şahit olduk. Bu oyununun kazananı ise Gönüllüler takımı oldu.





ADEM VE DAMLA'NIN BÜYÜK HEYECANI





Bu hafta yarışmacılar sembol finaline çıktılar. Damla, Yağmur, Adem ve Hilmicem finalde kıyasıya bir mücadele verdi. Kadınlarda kazanan Damla olurken; kıran kırana geçen Adem-Hilmicem yarışından Adem galip geldi. Şimdi Damla ve Adem, aileleriyle görüşmenin heyecanını yaşayacaklar.



