Survivor'ın tüm heyecanıyla devam ederken dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler yemek ödülü ve iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunlar bir hayli çekişmeli geçerken tansiyonun tavan yaptığı bölümler de oldu.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yemek ödülünde yarışmacılar haşlama sebze ve et ödülü için yarıştılar. Son zamanlarda aldığı mağlubiyetler sonrası moralleri bir hayli düşük olan Ünlüler takımı bu sefer yarışa müthiş başladı. Ünlüler büyük bir fark atarak 10'a 1'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci karşılaşam iletişim ödülü içindi. Yarışmacıları motive konusunda en iyi ödüllerden biri olan iletişim oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gönüllüler kazandığı taktirde arakadaşlarından gelen videolu mesajları görecek; Ünlüler kazanırsa aileleriyle konuşma fırsatı yakalayacaktı. Oyun sonunda Gülen taraf Gönüllüler oldu ve arkadaşlarında gelen videolu mesajları izlediler.

SURVIVOR'DA KAVGA

İletişim ödülü esnasında büyük bir gerilim yaşandı. Mustafa'nın argo sözü Hilmicem'i deliye döndürdü. İkili karşı karşıya gelirken diğer yarışmacıların araya girmesiyle birlikte ortalık yatışırken yeni bir kıvılcım dalgası da bu sefer Murat Ceylan ile Mustafa'yı karşı karşıya getirdi.

ADEM VE DAMLA AİLELERİNE KAVUŞTULAR

Sembol finalinde galip gelerek aileleriyle yüz yüze görüşme imkanı sağlayan Damla ve Adem sonunda sevdiklerine kavuştular. Adem annesiyle özlem giderirken Damla ve ailesi buluşma esnasında gözyaşlarına boğuldu. Akşam bir daha aileleriyle kavuşan yarışmacılar güzel bir akşam yemeği yedi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölümde yine iki takım ihtişamlı bir ödül oyununa çıkıyor.

YİNE KAVGA

Ödül oyunu esnasında son zamanların agresif ismi Mustafa, Yağmur'a sinirleniyor. Yine aynı Mustafa Kemal, başka bir bölümde bu sefer Nagihan'la kavgaya tutuşuyor. Ümit Karan'ın güşlüşüyle sinirleri bozulan Nagihan gözyaşlarına boğuluyor. Oyun sonrası Turabi Nagihan'a haksızlık yapıldığını dile getirip Mustafa karşı karşıya geliyor.







