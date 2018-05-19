Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesi, dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler, yemek ödülü ve ada oyununa çıktılar. Heyecan ve gerilim had safhadaydı. Önceki bölümde büyük bir gerilim yaşanmış yarışmacıların sinirleri alt üst olmuştu. Son bölümde de buna benzer bir olay gerçekleşti.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın 74. bölümünde yarışmacılar ilk karşılaşmasını makarna ve konsol oyunu için verdiler. Yemek ödülüne Ünlüler takımı müthiş başladı. Art arda gelen sayılarla daha da coşan Ünlüler oyun sonunda mücadeleden 10'a 3'lük skorla galip ayrıldı.

ADA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın ikinci oyunu ise konforlu bir barakaya sahip olmak içindi. Atış yeteneği en iyi olan takım mücadeleyi kazanacaktı. Ada oyununa bu sefer iyi başlayan takım Gönüllüler oldu. Takım farkı açtıkça açtı. Oyun sonunda ise Gönüllüler 10'a 2 galip geldi.

NAGİHAN'I AĞLATTILAR

Yemek ödülü esnasında Merve'ye yenilen Nagihan, atışlarını düzeltmek için parkurda deneme atışları yapmaya başladı. Bench'te oturan Mustafa'dan başarılı yarışmacıya laf attı. Mustafa'yla tartışmaya giren Nagihan'ın sinirleri iyice altüst olurken Ümit Karan'ın ikiliye gülmesiyle, Nagihan bu sefer Ümit'le tartuşmaya başladı ve gözyaşlarına boğuldu.

TURABİ MUSTAFA GERİLİMİ

Oyun sonunda gerilim yine devam etti. Turabi, Mustafa'nın haksız olduğunu Nagihan'a yanlış yapıldığını söyledi. İkili tartışmaya girişti. Mustafa, Nagihan'a kuralı hatırlattığını söylerken Turabi ise Ümit Karan'ın da kadın yarışmacıyı çileden çıkardığını söyledi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 75. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıkacaklar.

Her iki takım da elinden geleni sahaya yansıtacak. İki hafta üst üste takımdan yarışmacı gönderen Ünlüler'de stres daha fazla... Bu hafta da bir takım arkadaşlarını göndermek istemiyorlar.



