Survivor ödül oyununu kim kazandı? (Survivor mor puanı kim kazandı?)

Gizem Yetil

Bu sene ilk defa All Starlar ile Gönüllüler'in karşı karşıya geldiği Surivor 2018'in bu bölümünde ödül oyunu oynandı.Ödül oyununda engeli geçen yarışmacılar 2 adet diski basket potasının içine sokmaya çalıştı.All Star takımından Nihat Doğan, Gönüllülerde ise Birsen ile Gamze doktor raporu olduğu için oyuna katılamadı.Ödül oyununun ilk mücadelesinde Adem Kılıçcı ile Melih karşı karşıya geldi. Bu oyundan Adem Kılıçcı galip gelerek All Starlar 1-0 öne geçti.İkinci mücadelede Sema ile Gizem karşılaştı ve Sema kazanarak All Starlar 2-0 oldu.Üçücü mücadelede Ümit Karan ve Anıl karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan da Ümit Karan galip gelerek All Starlar 3-0 öne geçmiş oldu.Dördüncü mücadelede Sahra ile Nevin Yanıt'ın oyununda Nevin kazandı ve durum 3-1 oldu.Beşinci mücadelede Murat Ceylan ile Marcus karşılaştı ve Murat kazanarak takımını 4-1 yaptı.Altıncı karşılaşmada Ecem ile Yağmur mücadele etti ve Yağmur kazanarak durum 4-2 oldu.Yedinci mücadelede Hilmicem ile Cumali yarışında Hilmicem durumu 5-2 yaptı.Sekizinci mücadelede Nagihan ile Funda'nı yarışında Nagihan galip gelerek takımını 6-2 yaptı.Bir sonraki yarışta Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu'na karşı yarıştı. Bu karşılaşmadan Ümit Karan galip geldi ve All Starlar 7-2 farkla öne geçti.Onuncu mücadelede Ecem ile Nevin Yanıt'ın yarışında Nevin kazandı ve Gönüllüler durumu 7-3 yaptı.Daha sonra Murat Ceylan ile Ramazan karşılaştı. Ramazan kazandı ve durum 7-4 oldu.Bir sonraki mücadelede Sahra, Funda'ya karşı yarıştı. Bu yarıştan Funda galip gelerek farkı 2'ye indirerek durumu 7-5 yaptı.Daha sonra Adem Kılıçcı, Cumali'ye karşı yarıştı, Adem kazandı ve durum 8-5 oldu.Bir sonraki mücadelede Sema ile Yağmur karşılaştı ve Sema kazanarak durum 9-5 oldu.Sonraki mücadelede Marcus ile Hilmicem karşılaştı ve Hilmicem kazanan takımı belirledi. All Starlar ödülün sahibi oldu.Kazanan takım tap taze poğaçalar yedi. Acun Ilıcalı, kazanan takımın emeğini karşılıksız bırakmayacağını söyleyerek 5'er tane poğaça verdi.Poğaça ödül oyununu kazanan All Star takımı bu kez kendi aralarında mor puan için yarıştılar. Ümit Karan ve Nagihan Karadere finale kalan iki isim oldu. Mor Puan oyununda Ümit Karan kazandı ve ödülün sahibi oldu.