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Survivor Riva’da havuz problemi!

Lucescu alt liglerdeki 23 yaş altı gençleri Riva'ya topladı. Buz gibi havada oynanan maça ilgi hayli azdı. 60 kez milli olan oyuncunun dahi seçmeye çağrıldığı karma maçında amaç futbolcu havuzunu genişletmekti ama pek öyle olmadı!

Survivor Riva’da havuz problemi!
Normalde her sene Antalya’da devre arası kampları esnasında yapılan, bugüne kadar hiçbir katkı alınamamış uygulamayı Türk futbolunu kurtarmasını beklediğimiz Lucescu daha da abartmış, 2. Lig’de son yılların en çetin yarışı yaşanırken 23 yaşaltı oyuncuları görmek için Riva’ya toplamıştı.

Beklenen maç dün oynandı. Karmaya çağrılan oyunculara şöyle bir göz attığımızda zaten enteresan işler direkt dikkatimizi çekti.

Kırmızı Grup’un lideri Menemen’den yalnızca gol kralı Samed Ali Kaya var, istastikleri iyi takip edilmiş belli ki! 5. İnegöl’den 1, 7. Sancaktepe’den 2, 8. Sarıyer’den tek, 13. Buca’dan 2, 16. Tuzla’dan ise 2 oyuncu var.
 

GÜMRÜK'TEN 6 OYUNCU


Gelelim Beyaz Grup’a... Sıralamadaki ilk 3’ten tek bir oyuncu bile yok. 10. sıradaki A.Selçuk’tan 4 isim var. Savaş Polat ve İbrahim Serdar Aydın daha önce zaten 60 kez milli kategorilerde boy göstermişti, ancak anlaşılan keşfedilememiş! Bir de Lucescu izledi, bakalım o beğenecek mi? 13. Karagümrük’ten de 5 oyuncu seçilmiş, aslında 6 ama biri sakatlık nedeniyle gitmedi. Lucescu, Tolunay Kafkas, Alpay Özalan hepsi tribündeydi. Riva’nın soğuğundan olsa gerek oturamamışlar bile! Yüzleri, “Bitse de gitsek” der gibi.
 

MENAJERLER BİLE PİŞMAN


Oyuncular mı! Zaten hafta sonundaki maçları düşünen hocaları tarafından, “Aman he kasmayın kendinizi” tembihini almışlar. Yürüyerek biten bir maç. İzleyen kime sorduysam tatmin olmamış. Oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenen organizasyonda havuz daraldı yani anlayacağınız. Şu an görevde olmayan hocaların ve menacerlerin o kadar yolu gittiklerine pişman oldukları bir maç. 

Ömer Necati Albayrak / Fanatik


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