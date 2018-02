Survivor Riva’da havuz problemi!

GÜMRÜK'TEN 6 OYUNCU

MENAJERLER BİLE PİŞMAN

Erdinç Şahin

Normalde her sene Antalya’da devre arası kampları esnasında yapılan, bugüne kadar hiçbir katkı alınamamış uygulamayı Türk futbolunu kurtarmasını beklediğimizdaha da abartmış, 2. Lig’de son yılların en çetin yarışı yaşanırken 23 yaşaltı oyuncuları görmek için Riva’ya toplamıştı.Beklenen maç dün oynandı. Karmaya çağrılan oyunculara şöyle bir göz attığımızda zaten enteresan işler direkt dikkatimizi çekti.Kırmızı Grup’un lideri Menemen’den yalnızca gol kralı Samed Ali Kaya var, istastikleri iyi takip edilmiş belli ki! 5. İnegöl’den 1, 7. Sancaktepe’den 2, 8. Sarıyer’den tek, 13. Buca’dan 2, 16. Tuzla’dan ise 2 oyuncu var.Gelelim Beyaz Grup’a... Sıralamadaki ilk 3’ten tek bir oyuncu bile yok. 10. sıradaki A.Selçuk’tan 4 isim var. Savaş Polat ve İbrahim Serdar Aydın daha önce zaten 60 kez milli kategorilerde boy göstermişti, ancak anlaşılan keşfedilememiş! Bir de Lucescu izledi, bakalım o beğenecek mi? 13. Karagümrük’ten de 5 oyuncu seçilmiş, aslında 6 ama biri sakatlık nedeniyle gitmedi. Lucescu, Tolunay Kafkas, Alpay Özalan hepsi tribündeydi. Riva’nın soğuğundan olsa gerek oturamamışlar bile! Yüzleri, “Bitse de gitsek” der gibi.Oyuncular mı! Zaten hafta sonundaki maçları düşünen hocaları tarafından, “Aman he kasmayın kendinizi” tembihini almışlar. Yürüyerek biten bir maç. İzleyen kime sorduysam tatmin olmamış. Oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenen organizasyonda havuz daraldı yani anlayacağınız. Şu an görevde olmayan hocaların ve menacerlerin o kadar yolu gittiklerine pişman oldukları bir maç.