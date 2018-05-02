Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Survivor sembol oyununda kimler üst tura yükseldi? Bu hafta Kim elendi?

Survivor'da dün akşam sembol oyunu heyecanı vardı. İki takım erkekleri ve kadınları kendi aralarında sembol oyununda üst tura çıkmak için mücadele verdi. Parkur zaman zaman yarışmacılara zor anlar yaşattı. Ümit Karan oyun esnasında talihsiz bir kaza yaşadı. Peki sembol oyununda kimler üst tura yükseldi?
 

Survivor sembol oyununda kimler üst tura yükseldi? Bu hafta Kim elendi?
Survivor'da artık salı günleri yarışmacılar sembol oyunu oynuyorlar. Erkek yarışmacılar kendi aralarında kadın yarışmacılar kendi aralarında parkurda mücadele verdiler.  Dün yine yarışmacılar zorlu bir parkurda yarıştı.

ÜMİT KARAN'A PAKUR DARBESİ

Survivor yeni bölümde sembol oyununda her iki takım kıran kırana bir mücadele verdi. Yarışmacılar, elinden geleni parkura yansıtırken Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe aldı. Neye uğradığını şaşıran Ümit Karan'a hemen doktor müdahalesi geldi.



KİMLER SÜT TURA ÇIKTI?

Sembol oyunu demek yarışmacılar için her şey demek... Bu nedenler her yarışma kritik ve büyük bir önem arz ediyor. Erkekler de kadınlar da kendi aralarında kıran kırana mücadele veriyorlar. Dünkü parkurda yarışmacılar parkurda zaman zaman zor anlar yaşadı. POyun sonunda üst tura çıkan isimler ise Hilmicem, Damla, Birsen, Yağmur, Turabi, Adem ve Merve oldu.Nagihan ve Mustafa Kemal sembole veda etti. 

SURVIVOR PUAN DURUMU




GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son eleme gecesinde en az SMS oyu alan Yiğit Dikmen, yarışmaya veda etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tuğba Ekinci kimdir? Kadın ve taciz sözleri olay oldu! Ne dedi?

Tuğba Ekinci kimdir? Kadın ve taciz sözleri olay oldu! Ne dedi?
Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti

Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti
Bengü bugün nişanlanıyor!

Bengü bugün nişanlanıyor!
Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Oya hamile!

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Oya hamile!
Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanı: Hoş geldin Nefes Kaleli...

Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanı: Hoş geldin Nefes Kaleli...
Arka Sokaklar yine zirvede

Arka Sokaklar yine zirvede
Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı

Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı
Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım
Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı
Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı

Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı
Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim

Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim