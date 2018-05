Survivor sembol oyununda kimler üst tura yükseldi? Bu hafta Kim elendi?

Akın Güler

Survivor'da artık salı günleri yarışmacılar sembol oyunu oynuyorlar. Erkek yarışmacılar kendi aralarında kadın yarışmacılar kendi aralarında parkurda mücadele verdiler. Dün yine yarışmacılar zorlu bir parkurda yarıştı.Survivor yeni bölümde sembol oyununda her iki takım kıran kırana bir mücadele verdi. Yarışmacılar, elinden geleni parkura yansıtırken Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe aldı. Neye uğradığını şaşıran Ümit Karan'a hemen doktor müdahalesi geldi.Sembol oyunu demek yarışmacılar için her şey demek... Bu nedenler her yarışma kritik ve büyük bir önem arz ediyor. Erkekler de kadınlar da kendi aralarında kıran kırana mücadele veriyorlar. Dünkü parkurda yarışmacılar parkurda zaman zaman zor anlar yaşadı. POyun sonunda üst tura çıkan isimler ise Hilmicem, Damla, Birsen, Yağmur, Turabi, Adem ve Merve oldu.Nagihan ve Mustafa Kemal sembole veda etti.Survivor'ın son eleme gecesinde en az SMS oyu alan Yiğit Dikmen, yarışmaya veda etti.