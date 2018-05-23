Survivor dün akşam yine heyecan doluydu. İki takım ilk oyununu sembol kazanmak için verdiler. Kıbrıs finali için büyük önem arz eden oyun kıran kırana geçti ve zaman zaman parkurda tansiyon yükseldi. sembol oyununun ardından Ünlüler ve Gönüllüler, kozlarını "Anlat Bakalım" oyununda paylaştılar ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşattılar.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların kaderini belirleyen ve Kıbrıs için etkili bir oyun olan sembol oyunu oldukça heyecanlıydı. Yarışmacılar bireysel perfonsmanslarını sahaya yansıtarak elinden geleni yaptılar. Oyun sonunda kazanan isimler ise erkeklerde Turabi, kadınlarda ise Sema oldu. Öte yandan kazananlar sembolün yanı sıra tablet de kazandılar.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası Ünlüler ve Gönüllüler "Anlat Bakalım" oyununa çıktılar. Her oyun olduğu gibi hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler eğlenceli anlar yaşadı. Oyun sonunda gülen taraf 7-2'lik skorla Gönüllüler oldu.

İKİ DÖVÜŞÇÜ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Turabi ve Adem karşı karşıya geliyor. Adem ile Turabi'nin mücadelesinde, Nagihan; Turabiye tezahürat yapınca Adem bozuldu. Adem, kadın yarışmacıyı uyarıp "Bence karışmasan daha iyi olurdu Nagihan" derken Turabi araya girerek "Nagihan'dan ben istedim ses lazımdı bana" dedi. Adem'in, Nagihan'ın sesinin dikkatini dağıttığını söylemesi üzerine Turabi, "O da senin sorunun" dedi. Adem son olarak "Seninle alakalı bir durum yok" diyerek agresif bir çıkış yaptı.

ADEM'DEN TURABİ'YE ŞOK SÖZLER

Adem ile Turabi arasındaki gerilim oyun sonunda da devam etti. Seromani de iki yarışmacı da söz aldı. Adem'in 'Sen burada yalandan oynaşıyorsun. Burada kahramanlık hikayelerinden bir kurtul artık' sözleri, Turabi'yi sinirlendirdi ve başarılı yarışmacı, 'Lanet olsun ya keşke kazanmasaydım. Herkes kazanınca iyi kaybedince kötü' sözleriyle Adem'e bağırdı.