Survivor sembol oyununu kim kazandı? (30 Mayıs) son bölüm detayları

Son günlerde gerilimli geçen Survivor'da dün akşam sembol oyunu heyecanı yaşandı. Son bölümde erkek yarışmacılar ile kadın yarışmacılar sembolü kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Bu yarışların ardından "Anlat Bakalım" oyununa geçildi.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya geçen geçen sembol oyununun finaline erkeklerde Turabi ile Hilmi Cem kaldı. İlk oyunu Hilmi Cem ikinci oyunu ise Turabi aldı. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışın 3. etebında parkurdan zaferle ayrılan isim Hilmi Cem oldu. Kadınlarda ise finalde Damla ile Sema yarıştı. Damla'nın atışları daha iyi olunca sembole ulaşan isim Damla oldu.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Anlat Bakalım oyununda eğlence tavan yaptı. Hem yarışmacılar hem de ekran başındaki seyirciler kahkahaya boğulurken oyun sonunda gülen taraf Gönüllüler oldu. Hilmi Cem ve Murat son bölümde adeta şov yaptı.

ADEM'DEN KAVGAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adem bir önceki sembol oyununda Turabi ile neredeyse boğaz boğaza gelirken Nagihan'la da tartışmaya girişmişti. Bu kavga sonrası açıklama yapan Adem, "Onların oyununu bozacağım." yorumunda bulundu.



