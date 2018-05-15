Survivor 71. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde nefes kesen oyunlar oynandı. İlk mücadele ödül oyunu için verilirken ikinci yarış ise sembol oyunu içindi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşamki ödül oyunu birbirinden leziz yemekler için verildi. Kazanan takımın lahmacun, pide ve köfte kazanacağı oyuna Ünlüler takımı çok iyi başladı. İlk 5 oyunu kazanan Ünlüler daha sonra düşüşe geçerek geriye düştü. Oyun sonunda skor 10'a 7 Gönüllüler lehineydi.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci oyun sembol oyunu içindi. Final mücadelesi nefes kesti. Erkeklerde Adem ile Hilmicem karşı karşıya geldi; kadınlarda ise Damla ile Yağmur karşılaştı. Özellikle Adem ile Hilmicem'in mücadelesi heyecan ve coşkuyu tavan yaptırdı.









Oyun sonunda gülen taraf Adem oldu. Kadınlarda ise sembolü kazanan Damla'ydı. Şimdi Adem ile Damla, ailesiyle yüz yüze görüşecek.









TURABİ KRİZİ BİTMİYOR

Ödül oyununu kaybeden Ünlüler'de gözler Turabi'ye çevrildi. Karşı takımın birlik olup Ünlüler'in dağılmış vaziyette oluşu Turabi'ye bağlandı. Merve Turabi'ye daha fazla yüklendi, toparlanmaları gerektiğini ifade etti.















