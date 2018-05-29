Survivor Turabi Adem kavgasının yayınlanmayan görüntüleri

Adem Turabi kavgasının ekranlarda yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Peki Turabi ve Adem ceza alacak mı? Acun Ilıcalı ne dedi? İşte detaylar... Sembol oyununu aldıktan sonra Nagihan'a dönerek 'Senin için' diyen Turabi daha sonra ise 'Her şartta kazanıyorum' diye bağırdı. Geçen hafta sembol oyunu finalinde Nagihan'ın Turabi'yi desteklemesine Adem tepki göstermişti. Turabi de buna gönderme yapınca sinirler gerildi. Turabi'ye ilk olarak Merve tepki gösterdi ve 'Yaptığın yanlış' dedi. Turabi'ye 'Egoist ve kolpa dövüşçü' diye bağıran Adem de ayağa kalkarak Turabi'nin üzerine yürüdü. Adem 'Senin gibi adamları parçalarım' diye elini kaldırdı. Gerilimin arttığı anlarda ise araya Esat Yontunç girdi ve ikiliyi ayırmaya çalıştığı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada yaşananların tamamı ise televizyonculuk kuralları nedeniyle ekrana yansımadı.

ACUN ILICALI 'KAMERAMANA HAREKET YAPTIN. BUNU KENDİME YAPILMIŞ SAYARIM'

Eleme konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, kavgada yaşanan olayları açıkladı. Adem'in çekim yapan kameramana da hareket yaptığını açıklayan Ilıcalı, "Seni zorla buraya getirmiş gibi 'Survivor'ı şöyle yaparım' demen bize yönelik bir cümle. İkincisi kameraman arkadaşıma yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken kameramana hareket yapıyorsun. Bunu asla kabul edemem. Bu da bize yapılmış bir harekettir' dedi.

Adem ve Turabi'yi yaşananlardan dolayı uyaran Ilıcalı, 'Karşılıklı söylenen çok sözler var bunların çoğunu yayınlamadık. Televizyon yayın kuralları gereğince o anları ve küfürleri yayınlamadık. Turabi'nin orada 'Ben kazandım. Nagihan'a armağan ediyorum' demesinde bir sakınca yok Survivor tarihinde en düzgün sevinçlerden birisi. Bir şey ima ediyor diye Turabi'ya karşı saldırıya geçecek bir durum yok. Bu değerlendirmede önemli 3 konu var. Üçü de Adem'le ilgili. Seni buraya güzel bir şekilde davet ettik. Senin cümlen bize geliyor bu bir. Kameraman arkadaşa karşı yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken ona karşı hareket yapıyorsun bu da bize yapılmış bir hareket. Bunu asla kabul edememem. Nagihan'la ilgili söylediğin cümle. Ne dediğini anlıyorum ama kadın bir yarışmacıyı işin içine sokman çok ciddi hata.

Bundan sonraki aranızda tartışma olursa belli çerçeve içinde geçmesi sözünü verin. İki tarafı da ciddi şekilde uyarıyorum. Bundan sonra bir daha bu kadar yükselmeyeceğini tahmin ediyorum' şeklinde konuştu.

TURABİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşanan bu büyük kavganın ardından eleme konseyinde Acun Ilıcalı önce iki yarışmacıya söz verdi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Turabi şunları söyledi:

"Ben bunu 2014'den beri yaşıyorum. Benim hayalim olan dansla dalga geçiyorlar.Ben hiç bir zaman Türkiye'nin en iyi dövüşçüsüyüm demedim. Ben buraya

dansçı olduğum için geldim dövüşçü olduğum için değil. Dansçı olduğum için Yetenek Sizsiniz'e çıktım ve sonra siz beni buraya davet ettiniz.

Dans etmek benim hayalimdi ve hayalimi yaşıyordum. Çocukluğumdan beri dövüş sanatlarıyla ilgilendim. Evi terk ettim dans için. Ailem dans etmemi istemedi dövüşçü olmamı istedi. Senenin 6 ayı İstanbul'da dans ettim, 6 ay yurt dışında dövüştüm. Paramı kazanmak için dans ettim ve dövüştüm. Dans ederken de delikanlıydım. Delikanlılık adam dövmek, racon kesmek, birilerini indirmekle olmaz. Delikanlılık akşam evine ekmek götürmekle, kimseye muhtaç etmemekle olur.

Bir insanı eleştirirken o insanın seninle aynı şartlarda dünyaya gelmemiş olduğunu düşünsün. Değişik bir mahallede büyüdüm. Orada kot giymek, dans etmek iyi gözle bakılmıyordu. Ben de evden ayrıldım ve dans ettim. Benim ismimi yazıp göndermek isteyenlerin samimiyetine inanmıyorum, arkadaşım olarak da görmüyorum"

'BANA TUZAK KURULDU'

İkili arasındaki gerilim konseyde de devam etti. Yaşanan kavgayla ilgili konuşan Adem, Turabi'nin çok iyi edebiyat yaptığını ve konuşmasına çalıştığını söyledi. Planlı bir işe alet olduğunu ve yaşananlarının kendine karşı bir tuzak olduğunu iddia eden Adem konseyde şöyle konuştu:

"Turabi çok iyi çalışmış çok iyi edebiyatını yaptı. Her konseyden önce çok iyi çalışır. Herkes hak ettiği şekilde yargılanır. Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanınca da

şikayet etmeyeceksin. Başkasına rahatsız olduğu şeyi yaptığında, aynısı sana da yapılınca rahatsız olmayacaksın.

Tahrik edici cümleler kurması yanlış. Merve'ye cevap verince ben de doğal olarak kendisiyle muhatap olmak zorunda kaldım. Ben bu adamın tuzağına düştüm. Planlı

bir iş olduğunu düşünüyorum. Her şeyi planlı ve programlı. Benim neye tepki verebileceğimi bilerek bunu yaptı. Ben de tuzağına düştüm. Bir daha böyle şeylere alet olmayacağım. Bir daha bu asla yaşanmayacak. Kimsenin tuzağına düşmedim. Çukurun içine çekilen taraf benim. Ama ikimiz de suçluyuz" dedi.

ESAT AĞABEY VE KAMERAMAN ARKADAŞTAN ÖZÜR DİLEDİM

Adem yaptığı hareketin ardından özür dilediğini söyleyerek, "Sizden de Esat ağabeyden de özür diledim.Pire için yorgan yakacak adamım. Yakarım Survivor'ımı da artk dayanamıyorum anlamında cümleyi kurdum. Kameraman arkadaşım Nail'den ve ada muhabirimizden gidip özür diledim. 'Hakkınızı helal edin size çok büyük ayıp ettim özür dilerim' dedim. Bu sabrımı burada koruyamadım ve kontrolümü kaybettim" şeklinde konuştu.