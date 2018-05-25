Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler, Survivor'ın en önemli oyunu oynandı. Son bölümde yarışmacılar ilk etap olan Türkiye ödül oyununa çıktılar. Oyunda bir hayli gerilimliydi. Zaman zaman tansiyon yükseldi.

SURVIVOR İLK ETAP TÜRKİYE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor tarihinin en büyük ödül oyunundan biri olan Türkiye ödülü kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Sayı bir Ünlüler'e bir Gönüllüler'e gitti. Oyunun orta kısmından itibaren Gönüllüler atağa geçti. Bir ara fark 3'e kadar çıktı. Oyun sonunda gülen taraf 10'a 7'lik skorla Gönüllüler oldu. İki takım bugün Türkiye ödülünün ikinci etabını oynayacak. Eğer kazanan Gönüllüler olursa Türkiye'te gidip sevdikleriyle yüz yüze görüşecek. Eğer Ünlüler kazanırsa bir oyun daha oynanacak.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Türkiye ödül oyunundan önce Ünlüler ve Gönüllüler, ada oyununa çıktılar. Kazanan takımın hem konforlu bir baraka hem de erzak alacağı oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Oyun sonunda ise kazanan takım 10'a 5'lik skorla yine Gönüllüler oldu.

HAKAN İLE ÜMİT ARASINDA GERGİNLİK

Türkiye ödülü esnasında durum 8-7'yken Hakan Hatipoğlu ile Ümit Karan arasında tansiyon yükseldi. Ödülün anlamlı olması gerilimin boyutunu da yükseltti. Ümit Karan'ın argo kelime kullanması tartışmanın fitilini ateşledi. Neyse ki olay daha da büyümeden sonlandı. Öte yandan Anıl ile Turabi arasında da kısa süreli bir sürtüşme yaşandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Survior yeni bölümde iki takım, Türkiye ödül oyununun ikinci raunduna çıkacaklar. Ünlüler durumu eşitleme derdinde Gönüllüler ise bu oyunu da alıp İstanbul'a gitme planı içerisinde...

ÜMİT KARAN YAĞMUR GERİLİMİ

Oyunun anlamlı olması zaman zaman tansiyonun yükselmesine sebep oluyor. Oyun esnasında Ümit Karan ile Yağmur arasında gerilim yaşanıyor. Yağmur kendisinin bir şey söylemediğini dile getirirken Ümit Karan, "Konuşmayacaksın!" diye bağırmaya başlıyor.



