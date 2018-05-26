Survivor'da Kıbrıs finaline yaklaşılırken Ünlüler ve Gönüllüler müthiş ödüller için yarışıyorlar. Son ödül oyunu Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülüydü. Parkurda kıyasıya bir mücadele vardı.

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Perşembe günü oynanan Türkiye ödülünün ilk etabında Gönüllüler takımı 10'a 7'lik skorla galip gelerek büyük bir avantaj elde etmişti. Dün akşam takımlar ikinci raunda çıktılar. Her iki takım da epey bir stresliydi. Ünlüler takımında ilk raundu kaybetmenin vermiş olduğu psikoloji hakimdi. Nitekim de öyle oldu zaman zaman gerilimin yaşandığı büyük ödül oyunundan Gönüllüler takımı 10'a 8 galip ayrıldı. Son yarışı kaybeden Turabi başta olmak üzere tüm Ünlüler büyük üzüntü yaşadı. Merve Aydın'ı Acun Ilıcalı teselli etmeye çalıştı.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye ödül oyunu öncesi yarışmacılar yemek ödülü için karşı karşıya geldiler. Kazanan takımın tavuk şiş ve bulgur pilavı kazanacağı yarışmada tarihi bir olay yaşandı. Ünlüler takımı parkurdan 10'a 0 galip ayrıldı. Ardından da mor odanın keyfini çıkardılar.

ÜMİT KARAN'DAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA TEPKİ!

Türkiye ödül oyunu esnasında bir bölümde Ümit Karan ile Hilmi Cem karşı karşıya mücadele verdi. Bu yarıştan Hilmi Cem galip ayrıldı. Ümit Karan yenilginin ardından özellikle yağmur olmak üzere Gönüllüler takımına büyük tepki gösterdi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Türkiye ödülünün ardından Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için mücadele verecekler. Ünlüler'de moraller altüst olmuş durumda... Gönüllüler'de ise İstanbul'a gitme heyecanı var.