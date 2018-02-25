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Survivor Türkiye-Romanya mücadelesini kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)

Survivor 2018 son bölümde Türkiye-Romanya yarışını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Gönüllüler'i yenen All Star takımı, Türkiye adına Survivor Romanya'yla karşılaştı. Oyunu 10-8 Romanya kazandı. Son bölümde Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? sorusu da netlik kazandı. Hakan yaklaşık bir hafta aradan sonra adaya döndü. İşte Survivor son bölümden detaylar...
 

25 Şubat 2018, Pazar 00:45
Survivor Türkiye-Romanya mücadelesini kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)
Survivor 2018'in 11. bölümü Gönüllüler ile All Star takımlarının çikolata ödüllü oyunlarıyla başladı.

ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜN KAZANANI


10-7 galip gelen ve 3'er adet çikolata alan All Star takımı ayrıca Survivor Romanya ile Survivor Türkiye adına yarışma hakkı elde etti.

Survivor Türkiye All Star takımı, Bursaspor'un 2010 yılındaki şampionluk sezonunda formasının giyen Krita'nın da yarışmacıları arasında bulunduğu Survivor Romanya ile kıyasıya bir yarışa girdi. 

YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİLER




Ümit Karan ve Kirita yıllar sonra yeniden bir müsabakada karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan mücadelenin kazananı Ümit Karan oldu.

Kazanan takımın Dominik'te bir restoran yiyeceği ve nefes kesen mücadele 10-8 Romanya'nın oldu.

HAKAN HATİPOĞLU'NUN DURUMU 




Sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü.

Yaklaşık 10 gün oyunlarda yarışamayacak olan Hakan'ın mücadelelere ne zaman dönceği doktor raporuyla netleşecek.

SURVIVOR 2018 12.BÖLÜM FRAGMANI




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