Survivor Türkiye-Romanya mücadelesini kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)

ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜN KAZANANI

YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

HAKAN HATİPOĞLU'NUN DURUMU

SURVIVOR 2018 12.BÖLÜM FRAGMANI

Mine Bozkurt

Survivor 2018'in 11. bölümüiletakımlarının çikolata ödüllü oyunlarıyla başladı.10-7 galip gelen ve 3'er adet çikolata alantakımı ayrıca Survivor Romanya ile Survivor Türkiye adına yarışma hakkı elde etti.Survivor Türkiye All Star takımı,'un 2010 yılındaki şampionluk sezonunda formasının giyen'nın da yarışmacıları arasında bulunduğuile kıyasıya bir yarışa girdi.veyıllar sonra yeniden bir müsabakada karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan mücadelenin kazananıoldu.Kazanan takımın Dominik'te bir restoran yiyeceği ve nefes kesen mücadele'nın oldu.Sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü.Yaklaşık 10 gün oyunlarda yarışamayacak olan Hakan'ın mücadelelere ne zaman dönceği doktor raporuyla netleşecek.