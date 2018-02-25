Survivor Türkiye-Romanya mücadelesini kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)

Survivor 2018'in 11. bölümü Gönüllüler
ile All Star
takımlarının çikolata ödüllü oyunlarıyla başladı.
ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜN KAZANANI
10-7 galip gelen ve 3'er adet çikolata alan All Star
takımı ayrıca Survivor Romanya ile Survivor Türkiye adına yarışma hakkı elde etti.
Survivor Türkiye All Star takımı, Bursaspor
'un 2010 yılındaki şampionluk sezonunda formasının giyen Krita
'nın da yarışmacıları arasında bulunduğu Survivor Romanya
ile kıyasıya bir yarışa girdi.
YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Ümit Karan
ve Kirita
yıllar sonra yeniden bir müsabakada karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan mücadelenin kazananı Ümit Karan
oldu.
Kazanan takımın Dominik'te bir restoran yiyeceği ve nefes kesen mücadele 10-8 Romanya
'nın oldu.
HAKAN HATİPOĞLU'NUN DURUMU
Sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü.
Yaklaşık 10 gün oyunlarda yarışamayacak olan Hakan'ın mücadelelere ne zaman dönceği doktor raporuyla netleşecek.
SURVIVOR 2018 12.BÖLÜM FRAGMANI
Mine Bozkurt