Survivor Ümit Karan erkeklerde şampiyon oldu

ERKEKLER KARŞILAŞMASI - ÜMİT KARAN KAZANDI

İŞTE ÜMİT KARAN'A ŞAMPİYONLUĞU GETİREN O YARIŞ

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Büşra Kamış

ile Damla Can, Survivor 2018'e damgasını vurdu. En iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıların yarıştığı yarışmada hangi yarışmacı kazandı, ödül neydi, sorularını da ardından getirdi. Üç ülkenin yarıştığı yarışmada kazanan takım Ünlüler'den Ümit Karan oldu. Peki? İşte Survivor Türkiye Romanya ve Yunanistan yarışmasından detaylar...En iyi erkeklerin yarıştığı yarışmada Türkiye'den Ümit Karan Kirita ile yarıştı ve Ümit Kazan kazandı. Erkekler arasında şampiyon oldu.Damla kaybedince gözyaşlarına boğuldu. Damla “Yapabilecekken yapamadığım için çok sinirliyim. Ellerimle oyunu verdim.” diyerek ağladı. Damla: Açıkçası kazanmayı çok istedim. Milli maç olduğu için üzüntüm fazla. Devamını getiririm diyordum olmadı. Bir daha yarışırsam çok daha iyi olacağım.Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin'de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı. 2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü. 2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.