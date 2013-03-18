Star Tv'de yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması başladı.

İlk bölümde yarışmacılar adada kalacakları yerleri yapıp ateş yakmaya başladılar ve ilk ödül oyunu için mücadele ettiler. Survivor'un başlamasıyla Sosyal Medya'da harekete geçti. Twitter'da yüzlerce kişi yarışma hakkında yorumlarda bulundu. En ilginç yorum ise ünlü isim Nihat Doğan'dan geldi.

Nihat Doğan Twitter'dan şu mesajı paylaştı;



Survivor N.D. ( Nihat'tan once ) N.S ( Nihat'tan Sonra ) diye 2 ye ayrilir :)) Lakin Gercek Survivor,yasadigimiz hayatin ta kendisidir....