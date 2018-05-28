Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı yaptıkları oylama sonucu bir eleme adayı çıkardı. Ünlüler aralarında yaptığı oylama sonucu Mustafa'yı eleme adayı gösterdiler.

4. ADAYI ADEM BELİRLEDİ

Biresyel dokunulmazlık sembolü sahibi Adem Kılıççı, haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Adem oyunda kavga ettiği Turabi'yi eleme potasına soktu.





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GÖNÜLLÜLERDEN DE 2 İSİM VAR

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.



