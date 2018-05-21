Survivor'ın 77. bölümünde bu akşam adaya veda eden isim belli oluyor . Dün akşam Survivor'ın 76. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

KONSEYDE GERGİNLİK

İlk dokunulmazlık oyunu sonrası en çok adı yazılan isim Yağmur olurken Birsen ikinci aday oldu. Dün ise Damla ile Nagihan Karadere ismi eleme potasına çıktı. Konseyde ise gerginlik had safhadaydı. Anıl ile Nagihan arasında tartışma çıktı.



