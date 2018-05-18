Birleşme partisinden sonra Survivor'ın her bölümü artık ayrı bir heyecan fırtınası. Takımların mücadelesi gün geçtikçe kızışıyor. Bugün iki takım baraka oyununa çıktılar. Yarışmacılar konforlu barakada kalmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu oyunu kazanmanın öneminden bahsettiler.

Turabi, 'Umarım sırtı tahtaya gelen taraf Gönüllüler takımı olur.' dedi. Parkur ise diğerlerine göre daha zordu. Barakanın yanı sıra bir de oyunu kazanan takıma köfte ekmek verildi. Oyuncular ellerinde büyük topla mekanizmaya çıktılar ve mekanizmada sallanırken ellerindeki büyük topları sepete koymaya çalıştılar. İlk 3 topu sepete sokan taraf puanı aldı

ÖDÜL VE BARAKA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oyuna Mustafa Kemal'le Hilmi Cem başladı. Başa baş giden mücadelede Hilmi Cem rakibine göre daha iyi atış yaptı ve ilk puanı Gönüllülere kazandırdı.Ardından Gönüllüler arkalarına aldıkları rüzgarla birlikte oyuna çok hızlı başladı ve Nagihan'ın sayısıyla skoru 5-1'e getirdi. Oyunun ikinici bölümünde de Gönüllüler hız kesmedi. Hakan ve Hilmi Cem'le sayılar bularak durum 9-2'ye getirdi.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Oyuna son noktayı Nagihan koydu. Sema'yla çıktığı mücadelede Nagihan 3 topu da Sema'dan önce sepete soktu ve maç puanını takımına kazandırdı.