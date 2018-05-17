Ünlüler ve Gönüllüler birleşme haftasını geride bıraktı. Artık, iki takım adada başlarının çaresine bakmak zorunda... Survivor'da yine bir iletişim oyunu oynandı. Oyun bir hayli çekişmeli geçti. Oyunu Gönüllüler 10-9'luk skorla kazandı ve ailelerle görüşme ödülünün sahibi oldu

İLETİŞİM OYUNUNDA BÜYÜK MÜCADELE

Gönüllüler oyuna hızlı başladı ve skoru 4-0'a getirdi fakat Ünlüler Sema ve Turabi'yle atak yaparak skoru 6-6'ya getirdi. Skor 6-6'yken Gönüllülerde Murat'la Hakan çıktı. Ünlüler de ise Turabi'yle Ümit Karan çıktı. Ümit Karan atışlarda başarılı olarak skoru 7-6'ya getirdi ve oyunda ilk kez öne geçti.

MUSTAFA KEMAL'LE HAKAN TARTIŞTI

Mustafa Kemal oyunu kazandıktan sonra Gönüllüler takımına sus işareti yaptı. Bu hareket sonrası Mustafa Kemal'le Gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Hakan, Mustafa Kemal'e 'Tek canın var zaten Mustafa Kemal' dedi. Mustafa Kemal'de cevap olarak bundan sonra herkese hak ettiği gibi davranacağım.'dedi. Tartışma çok büyümeden sona erdi.

Ünlüler skoru 8-6'ya getirmişken Nagihan Merve'den çok kritik bir sayıyı aldı ve farkı 1'e indirdi. Anıl, Turabi karşısında kazandı ve Gönüllüler oyunda eşitliği sağladı. Mustafa Kemal'le Adem ikilisi Hilmi Cem ve Anıl'ı yendi ve skoru 9-8'e getirdi. Sema Merve ikilisi Damla Nagihan'la karşılaştı. Başa baş giden oyunda Gönüllüler kazandı ve skorun 9-9'a gelmesiyle bayrak yarışına gidildi.

9-9 EŞİTLİK

Bayrak yarışında Gönüllülerden Damla ve Anıl, Ünlülerden ise Sema'yla Adem çıktı. Büyük bir heyecana sahne olan oyunda her iki takım da engelleri çok hızlı geçti. Engellerin ikinci aşamasında Damla topu düşürdü ve Ünlüler bir adım önde geldi. Kadınlarda Damla iki atışını Sema'dan önce soktu ve takımına büyük bir avantaj sağladı. Anıl da atışlarda başarılı oldu ve ödül Gönüllüler'in oldu.

PARKUR NASILDI?

İki yarışmacı zorlu parkur öncesi bir birlerine bağlandı ve ellerindeki çubuklarla topları düşürmeden engellerden geçmeye çalıştı. Büyük bir uyum ve denge isteyen engelleri aşan yarışmacılar daha sonra topları mekanizmaya koyarak sepetin içine sokmaya çalıştı. 2 topu sepetin içine sokan sayıyı kazandı.



