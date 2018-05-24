Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet giderek artıyor. Son günlere yaklaştıkça artık ada şartları da yarışmacıları giderek zorluyor. Survivor'da bu akşam ilk olarak baraka oyunu oynandı ardından tarihin en büyük ödülünün verildiği ödül oyununun ilk ayağı oynandı. Baraka oyununda Gönüllüler çok rahat bir galibiyet aldı ve bu hafta barakanın sahibi oldu. Heyecan ve gerilimin tavan yaptığı İstanbul'a gitme ödülünde oyunu kazanan takım belli oldu.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler, Ünlülere göre daha iyi senkronize oldu ve uyumlu olduğu oyunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu ve baraka ödülünü kazandı. Baraka ödülünün yanında makarna bulgurdan oluşan erzak paketin adalarına götürdü.

ÖDÜL OYUNU PARKURU NASILDI?

Survivor'da yarışmacılar bugün dünya'da sadece 5 ülkenin yarıştığı Exathlon parkurunda yarıştı. Yarışmacılar bu parkuru ilk defa oynadı. Yarışmacılar birbirinden zorlu hız ve denge isteyen engelleri aştıktan sonra finalde küplerle puzzle oluşturdu ve sonra küpleri düşüren sayıyı aldı.

HAKAN VE ÜMİT ARASINDA GERGİNLİK

Ödül oyunu esnasında skor 8-7'yken Hakan Hatipoğlu ile Ümit Karan birbirine girdi. Ümit Karan'ın ağzından çıkan argo kelime ise ortamı daha da gerdi. Olay sonra tatlıya bağlandı.

İSTANBUL'A GİTME ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Takımlar yarışacakları rakibi seçtikten sonra zorlu mücadeleye başladı. Dominik'te ilk mücadele Ümit Karan ve Hilmi Cem arasındaydı. Başa baş geçen mücadelede Ümit Karan, sona doğru atak yaptı ve ilk sayıyı takımına kazandırdı. Ünlüler daha sonra Mustafa Kemal'le sayı buldu. Gönüllüler 2-0 geriye düştükten sonra Yağmur'la Merve yarıştı. Yağmur yarışmayı kazandı ve Gönüllüler'in ilk sayısını kazandırdı. Mağlubiyet sonrası Merve sinirlerine hakim olamadı. Gönüllüler bu oyunu aldıktan sonra atak yaptı ve Hakan'ın Ümit Karan'a karşı üstünlük sağlamasıyla skoru 4-3'e getirdi ve oyunda ilk kez öne geçti. Bu kritik sayıdan sonra Gönüllüler iyice tempoyu arttırdı ve skoru 8-4'e getirdi.

Ünlülerde Turabi maçı bırakmıyor. Murat'la mücadele eden Turabi bu karşılaşmadan da galip ayrıldı ve skoru 8-5'e getirdi. Daha sonra Adem ve Sema'yla oyunu kazandı ve skoru 8-7'ye getirdi. Hakan, Ümit Karan'ı saniye farkıyla geçti ve skoru 9-7'ye getirdi. Gönüllüler'den Damla Ünlüler'den ise Merve çıktı. Damla Merve'yi yendi ve oyunun ilk aşaması 10-7'lik skorla Gönüllüler takımının.

İKİNCİ AŞAMA 25 MAYIS'TA

Türkiye ödülü oyunun ilk aşamasını Gönüllüler takımı kazandı. İkinci aşama ise 25 Mayıs'ta oynanacak ve Türkiye ödülünü kazanan taraf belli olacak.



